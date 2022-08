Liger, le box-office de Vikram Vedha sera-t-il affecté comme Laal Singh Chaddha, Raksha Bandhan en raison de la tendance Boycott Bollywood ? Les experts du commerce révèlent [Exclusive]

Boycotter Bollywood les films sont devenus une tendance sur les réseaux sociaux. Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan vedette Laal Singh Chaddha a été boycotté par les gens, et même #BoycottLaalSinghChaddha tendance depuis plusieurs jours. Même Raksha Bandhan d’Akshay Kumar a été pris pour cible, et #BoycottRakshaBandhanMovie tendance sur Twitter depuis quelques jours. Maintenant, deux autres films sont ciblés par les internautes ; Le ligre de Vijay Deverakonda et Hrithik Roshan et Saïf Ali Khan vedette Vikram Veda. Alors, ces tendances au boycott affectent-elles la collection de films au box-office ?

BollywoodLife a parlé à l’exploitant et distributeur de films Akshaye Rathi de la tendance au boycott affectant les films, et il nous a dit : “Il n’y a aucun doute sur le fait qu’il y a un certain impact. Mais, ce que nous analysons, c’est l’ampleur de l’impact de ces tendances. Donc , à mon avis, cela affecte 5 à 10 % de l’activité des films. Mais, en fin de compte, nous n’avons vraiment pas sorti un film assez bon et qui respecte le temps et l’argent du public. Chaque fois que nous avons sortez quelque chose comme ça, par exemple Bhool Bhulaiyaa 2, Gangubai Kathiawadi, RRR, KGF 2, et d’autres, les gens sont venus le regarder.”

Parlant davantage du fait que Liger et Vikram Veda sont également ciblés et boycottés par des personnes sur les réseaux sociaux, Rathi a déclaré: “Si le film est solide, rien ne peut lui arriver et les gens finiront par venir le regarder. Ils recherchent un excellent divertissement. Pas juste Liger, mais il s’agit de chaque film. Si le film est solide, aucune négativité et aucun trolling n’aura d’impact sur lui.

Nous avons également parlé à l’analyste commercial, Ramesh Bala, de la tendance au boycott affectant le film. Il a déclaré: “Laal Singh Chaddha a été le plus touché à cause de la culture du boycott, mais Raksha Bandhan a été un peu affecté. J’espère que Liger ne sera pas beaucoup affecté. Pour Laal Singh Chaddha, la tendance au boycott était là depuis près de 10 jours . Cette culture du boycott est devenue un phénomène maintenant, donc je ne sais pas quand elle s’arrêtera. Chaque semaine, des films sont ciblés par une partie du public.

Eh bien, espérons que la culture du boycott n’affecte pas les affaires des films au box-office.