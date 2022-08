Liger : La star de Vijay Deverakonda a-t-elle été sabotée avant même sa sortie ? Le distributeur Srinu révèle la VÉRITÉ et combien d’argent il a perdu

Vijay Devérakonda et Ananya Panday vedette Ligre est devenu un désastre au box-office. Il a été tourné en hindi et en télougou et a été doublé et publié dans différentes langues comme le tamoul, le kannada et le malayalam. On s’attendait à ce que le film fasse des merveilles au box-office en telugu, et même réussisse en hindi. Mais, après un démarrage moyen, Liger n’a pas réussi à afficher une croissance au box-office. Les critiques et le bouche à oreille ont été négatifs, et de plus, le film a montré une tendance à la baisse au guichet.

Récemment, il a été rapporté que le distributeur sud Warangal Srinu a perdu Rs. 100 crores au cours de la dernière année, y compris la perte qu’il a subie après la sortie de Liger. Cependant, Srinu a nié les informations et il a déclaré que Liger avait été saboté.

Tout en parlant à E-Times, Srinu a déclaré qu’il n’avait pas perdu Rs. 100 crores au cours de la dernière année, mais il a perdu beaucoup d’argent. Il a déclaré qu’en ce qui concerne Liger, il avait perdu 65% de l’investissement.

Srinu s’est davantage ouvert sur la culture du boycott. Il a déclaré qu’en raison de l’interdiction des acteurs et des cinéastes, les familles pauvres des membres de l’équipe seront affectées; moins de films seront réalisés, ce qui créera des problèmes dans de nombreuses familles. Il a ajouté que l’industrie cinématographique traverse une mauvaise phase à cause de la culture d’interdiction injustifiée qui domine. Srinu dit qu’on peut battre le film après l’avoir vu mais pas avant sa sortie.

Parlant plus loin des rapports qui tournent autour de lui, Srinu dit qu’il sent que quelqu’un essaie de le calomnier. Il a révélé: “Il y a des camps même au sein de l’industrie qui travaillent les uns contre les autres.” Il dit qu’il fut un temps où il était connu comme l’homme à la touche dorée et maintenant des choses sans fondement sont écrites à son sujet.

Parlant de Liger, Srinu a déclaré qu’il avait aimé le film et que, selon lui, les 7 à 10 dernières minutes du film n’étaient pas à la hauteur. Il a révélé que ses amis étaient également du même avis.