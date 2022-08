Liger: La prédiction d’un astrologue sur la carrière de Vijay Deverakonda vous laissera CHOQUÉ

Vijay Deverakonda vedette Ligre a reçu des critiques négatives, et au box-office, le film a pris une ouverture en dessous de la moyenne. Comme les critiques et le bouche à oreille sont extrêmement négatifs, on s’attend à ce que le film ne montre aucune croissance supplémentaire au box-office et se révèle être un désastre. Vijay est devenu une star dans le Sud après le super succès d’Arjun Reddy. Mais, plus tard, ses films comme Nota, Dear Comrade et World Famous Lover n’ont pas réussi à se faire une place au box-office. Et maintenant, Liger est un gros coup dur pour lui.

Liger est dans l’actualité du divertissement depuis le jour de son annonce, mais le résultat a déçu tout le monde. Le célèbre astrologue Venu Swamy, qui avait prédit la séparation de Naga Chaitanya et Samantha Ruth Prabhu, a fait des prédictions choquantes sur Vijay Deverakonda. Il a déclaré qu’Ashtamadasa Shani avait une forte influence sur l’acteur et qu’il devait faire attention à ses décisions. Swamy a déclaré que Vijay ne pourra pas devenir une grande star et disparaîtra comme Uday Kiran, Aravind Swamy et d’autres.

Eh bien, cette prédiction de Venu Swamy va sûrement choquer tout le monde, en particulier les fans de Vijay Deverakonda. Les fans de l’acteur attendent beaucoup de lui, mais il semble que les films qu’il sélectionne ne valent pas son talent.

Après Liger, Vijay sera vu dans JGM qui est également dirigé par Puri Jagannadh. Le film met en vedette Pooja Hegde dans le rôle principal féminin, et les fans de Vijay veulent qu’il se retire du film après ce qui s’est passé avec Liger.

Liger est le premier film pan-indien de Vijay et a marqué ses débuts à Bollywood. Cependant, avec un début aussi décevant sur les marchés hindi, nous nous demandons si l’acteur continuera à faire des films pan-indiens ou se concentrera sur sa carrière dans le Sud. Attendons et regardons. Nous ne pouvons que lui souhaiter le meilleur pour ses futurs projets.