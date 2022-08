Liger : La mère de Vijay Deverakonda organise une puja spéciale pour lui et Ananya Panday avant la grande sortie ; les attache des fils sacrés [VIEW PICS]

La prochaine grande sortie en salles serait Ligre. Les stars du cinéma Vijay Devérakonda et Ananya Panday dans les premiers rôles. La bande-annonce et les chansons ont déjà créé le battage médiatique nécessaire parmi les masses et on s’attend à ce que Liger se révèle être un blockbuster dans toute l’Inde. Vijay et Ananya sont sur leurs orteils en tournée et en promotion de Liger dans chaque partie du pays. Mais voici quelque chose de très spécial que la mère de Vijay a fait avant la grande sortie.

Le geste spécial de la mère de Vijay Deverakonda

La star d’Arjun Reddy s’est rendue sur son compte Twitter pour partager quelques photos de la puja tenue par sa mère. Sur les photos, on peut voir Vijay Deverakonda et Ananya Panday assis sur le canapé tandis que la mère de Vijay effectue la puja avec les prêtres. Dans la légende, Vijay a écrit sur l’amour de sa mère et a mentionné qu’elle leur avait attaché des fils sacrés pour se protéger. Sa légende disait : “Ce mois entier de tournée à travers l’Inde et de réception de tant d’amour ressemblait déjà à une bénédiction de Dieu ! Mais maman sent que nous avions besoin de sa protection, So Poooja et des bandes sacrées pour nous tous. Maintenant, elle va dormir en paix pendant que nous continuons notre tour.”

Ce mois entier à voyager à travers l’Inde et à recevoir tant d’amour ressemblait déjà à une bénédiction de Dieu ! Mais maman sent que nous avions besoin de sa protection 🙂 Alors Poooja ?? et des bandes sacrées pour nous tous ? Maintenant va-t-elle dormir en paix pendant que nous continuons notre tournée ? #Liger pic.twitter.com/q6ew2HFzik Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) 17 août 2022

Tout savoir sur Liger

Le film coproduit par Karan Johar sort en salles le 25 août 2022. Il y a de grands espoirs dans le film. Les récentes sorties Laal Singh Chaddha et Raksha Bandhan ont lamentablement échoué au box-office, mais Liger est déjà considéré comme un succès. Le film a également une apparition spéciale de Mike Tyson.