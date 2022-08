Liger: La chanson Aafat de Vijay Deverakonda et Ananya Panday fait face à d’énormes critiques pour avoir utilisé le dialogue “scène de viol” dans les paroles

La chanson Aafat de Vijay Deverakonda et Ananya Panday fait maintenant face à d’énormes critiques grâce aux paroles de la chanson qui ont été utilisées. Alors que la chanson s’appelle une montre de crime, de nombreux utilisateurs ont choisi les dialogues de viol comme; Bhagwaan ke liye muje chod do’ dans la chanson. Et ce dialogue sur le viol utilisé avec désinvolture dans la chanson n’a pas été bien accueilli par les téléspectateurs. Un utilisateur de Reddit a claqué les paroles de la chanson et a écrit : ” La chanson de Liger Aafat utilise un dialogue de scène de viol de vieux films pour… l’esthétique ? Idk. “. Un autre utilisateur sur la même page Reddit a appelé comment la misogynie dans les deux industries, “Dégoûtant, mais que pouvez-vous attendre d’autre d’un mariage entre une industrie misogyne et une industrie super misogyne?”. Un autre utilisateur a claqué et écrit: “Qui, dans son bon sens, a pensé que ce serait cool de mettre un dialogue d’une scène de viol dans une chanson moderne? Pathétique”.

La chanson Aafat de Vijay Deverakonda et Ananya Panday est critiquée pour avoir utilisé le dialogue “scène de viol” avec tant de désinvolture dans la chanson

Ceci est inacceptable et nous nous demandons si les créateurs supprimeront la partie de dialogue de la chanson alors que les gens expriment leur mécontentement que le cri d’une femme sans défense soit utilisé et moqué dans la chanson. Tout en parlant du film, la bande-annonce a reçu toutes les réponses positives alors que seule cette chanson Aafat fait sensation sur Internet pour une mauvaise raison.

L’alchimie de Vijay Deverakonda et Ananya Panday fait trop de vagues sur internet, le couple ne néglige aucun effort pour promouvoir le film puisque la date de sortie est le 25 août 2022. Alors saviez-vous que le cinéaste f Liger voulait des chats Janhvi Kapoor ouvre Vijay comme il a avoué être un grand fan de Sridevi et avait envie de travailler avec sa fille ? Cependant, la date de Janhvi n’était pas disponible et plus tard, c’est Karan Johar qui a suggéré le nom d’Ananya Panday pour le film.