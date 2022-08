Liger First Movie Review Out: la performance de Vijay Deverakonda, le morceau d’amour d’Ananya Panday laisse Censor Board émerveillé

Critique du film : Ligre

Distribution de Liger : Vijay Deverakonda, Ananya Panday, Mike Tyson, Ramya Krishna et d’autres

Directeur Ligre : Puri Jagannadh

Où regarder: dans les salles à partir du 25 août

Révisé par : Comité de censure

Vijay Deverakonda et Ananya Panday avec Liger est l’un des films “Pan India” les plus attendus de l’époque à venir. L’entreprise de réalisateur Puri Jagannadh est un thriller d’action qui met en vedette la sensation chaude actuelle Vijay Deverakonda en tête. Liger devrait sortir le 25 août. L’ancien boxeur professionnel américain Mike Tyson fait ses débuts dans le cinéma indien avec Liger. Et devine quoi? le film a rempli ses formalités de censure et obtenu un certificat UA. Ouais, Critique du premier film de Liger par le Conseil de censure est terminée. Vérifier Critique du film Liger ici:

Critique du film Deets of Liger :

Selon le conseil de censure, la durée d’exécution du film Liger est de 2 heures 20 minutes. La première moitié de Liger dure environ 1 heure 15 minutes et la seconde moitié environ 1 heure 5 minutes. Et il y a plusieurs moments impressionnants dans le film, y compris des séquences d’action et des chansons. Vijay Deverakonda se révèle être un boxeur et à Liger, il y a sept combats. Il y a aussi six chansons dans le film, donc les fans vont également entendre une musique impressionnante. Liger va être une grande tendance dans Nouvelles du divertissement.

Vijay Deverakonda impressionne MASSIVEMENT le conseil de censure

Maintenant, pour en venir à l’aspect performance de Liger, les membres du Censor Board sont impressionnés par la performance monstrueuse de Vijay Deverakonda. Ils estiment qu’il n’a pas seulement excellé dans les séquences d’action de dhamakedaar, mais que ses mouvements de danse fluides et fluides font également partie des points forts de Liger. Censor Board dit qu’avec Liger, Vijay Deverakonda sera établi comme une nouvelle superstar pan-indienne qui rendra les masses folles. Le conseil est heureux que Puri Jagannadh s’intéresse vivement au développement du personnage de Deverakonda dans le film. De sa prestation de dialogue en passant par son discours balbutiant au langage corporel de Vijay, tout créera une histoire. Les membres du Censor Board ont été particulièrement surpris de voir Vijay Deverakonda se transformer en personnage Liger. VD a gonflé son corps pour exceller dans les scènes de jeu du film. Ils sont convaincus que ce sera un lancement pan-indien parfait pour Vijay Deverakonda. Ils croient aussi qu’il va prendre la nation d’assaut.

Les membres de Liger Cast gagnent le Censor Board

Non seulement Vijay Deverakonda, mais aussi le reste de la distribution de Liger a laissé Censor Board en admiration. Les membres du conseil de censure estiment que le Censor Short Runtime, l’action dans Liger, le développement du personnage, la livraison du dialogue, le personnage de Ramya Krishna, le sentiment maternel, ainsi que l’angle d’amour entre Vijay Deverakonda-Ananya Panday ont beaucoup travaillé dans le film. Censor est convaincu que les masses seront impressionnées par le talent de réalisateur de Puri Jagannadh après Liger. Et en ce qui concerne Bollywood, ils seront surpris par sa direction et sa caractérisation de héros.

Parlant des départements techniques, Censor a félicité Vishnu Sharma pour les visuels époustouflants. Ils ont également adoré le score de fond de Liger et l’ont qualifié d’excellent. La chorégraphie d’action de Kecha a époustouflé les esprits du Censor Board. Dans l’ensemble, il semble que The Vijay Deverakonda et Puri Jagannadh vont servir un blockbuster au cinéma indien le 25 de ce mois.