Liger First Movie Review est sorti: VIjay Deverakonda, Ananya Panday, Puri Jagannadh film couvert d’éloges; salué comme « artiste de masse Seeti »

La Remorque Liger, qui a chuté le 21 juillet, a suscité une réponse fabuleuse dans tous les domaines. Tout, de la présence à l’écran de Vijay Deverakonda au foutre d’Ananya Panday en passant par Puri Jagannadh’s direction à pair Mike Tysonl’apparition fugace de vers la fin de la bande-annonce et Ramya KrishnanL’avatar féroce de a fait parler tout le monde de dix-neuf à douze Ligre. À présent Vijay Devérakonda et Ananya Panday font la promotion du film avec vigueur, ne ménageant aucun effort, et tout ce qu’ils touchent ou tout ce qu’ils font se transforme en or. Et maintenant, le premier Critique du film Liger est sorti, ce qui rendra l’équipe encore plus heureuse.

La critique du premier film de Liger est sortie

Critique de cinéma autoproclamé Umair Sandhu, qui prétend également être membre de l’Indien d’outre-mer conseil de censurea profité de son compte Twitter officiel pour publier le premier Revue Liger d’une manière courte et douce. Il a écrit: “#Liger est Citii Maar Mass Entertainer. #VijayDeverakonda est One Man Show. Il a volé la vedette jusqu’au bout. Des cascades et une mise en scène formidables. #RamyaKrishnan est un package surprise. L’histoire et le scénario sont moyens.” Découvrez son tweet ci-dessous :

#Liger est Citii Maar Mass Entertainer. #VijayDeverakonda est le One Man Show. Il a volé la vedette jusqu’au bout. Superbes cascades d’action et direction. #RamyaKrishnan est un forfait surprise. L’histoire et le scénario sont moyens. Umair Sandhu (@UmairSandu) 23 août 2022

Vijay Deverakonda confirme Liger 2

Liger est à toutes fins pratiques l’un des films les plus attendus de l’année. Alors, imaginez notre excitation quand nous avons appris Ligre 2. Eh bien, c’est exactement ce qui s’est passé lorsque BollywoodLife s’est assis pour une interview exclusive avec les stars de Liger, Vijay Deverakonda et Ananya Pandayle premier faisant également la lumière sur sa relation avec le producteur Karan Johar après que des rumeurs aient fait le tour de frictions possibles entre les deux après leur Koffee avec Karan saison 7 épisode. Regardez l’interview vidéo exclusive de Vijay Deverakonda et Anaya Panday sur Liger ci-dessus…

Liger sort en salles dans le monde entier le 25 août.