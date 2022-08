Liger : Est-ce que Vijay Deverakonda, la chanson Aafat d’Ananya Panday promeut la culture du viol ? Votez maintenant

Vijay Devérakonda et Ananya Pandayle film Ligre garde tout le monde excité. La bande-annonce et les chansons du film ont réussi à attirer l’attention de tous et les fans des stars attendent avec impatience que le film sorte en salles. Le 25 août, c’est quand Liger arrivera sur les écrans. C’est un film pan-indien qui sortira en plusieurs langues. S’il y a un grand buzz positif autour du film, c’est récemment que la chanson Aafat avait appelé à une publicité négative. Les internautes n’ont pas été impressionnés par l’utilisation du dialogue de la “scène de viol”.

Aafat promeut-il la culture du viol ?

Sur les réseaux sociaux, les créateurs et musiciens du film de Vijay Deverakonda et Ananya Panday ont été critiqués pour avoir utilisé le dialogue “Bhagwaan ke liye muje chod do” et “Jawani teri aafat” dans la chanson. Les gens ont trouvé cela très problématique. Un utilisateur avait commenté: “Les paroles des chansons de #Liger #Aafat utilisent le dialogue de la séquence de viol des années 70 de manière amusante et #AkdiPakdi utilise la voix d’un enfant pour chanter le mot F (F..K). Je suis le seul à avoir trouvé cela problématique.” Eh bien, sur cette note, BollywoodLife a mené un sondage sur les réseaux sociaux pour savoir si la chanson Aafat et son dialogue sont quelque chose d’inquiétant ou si les internautes doivent se calmer. Participez au sondage maintenant et faites-nous part de vos réflexions.

Découvrez la chanson Aafat ci-dessous:

Tout ce que vous devez savoir sur Liger

Le film dirigé par Puri Jagannadh est coproduit par Karan Johar. Il a également un camée spécial de Mike Tyson. Selon les rapports, la durée du film est de 2 heures, 20 minutes et 20 secondes. Les émissions de la version hindi du film Liger commenceront à partir du 25 août. On s’attend à ce que Liger batte de nombreux records au box-office. Doigts croisés.