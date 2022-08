Liger : En dépensant cette somme énorme pour Mike Tyson, Vijay Deverakonda n’a pas pu sauver le film ; Puri Jaganaadh pour assumer les pertes ?

Ligre – le film qui devait figurer sur la liste des plus grands succès de l’année n’a pas répondu aux attentes de tout le monde. Vijay Devérakonda et Ananya Panday a tout fait pour les promotions du film et il y avait aussi un énorme buzz autour du film. Cependant, le bouche à oreille négatif après la sortie du film a eu un effet inverse sur la collection au box-office de Liger. Il fait désormais partie des gros flops de cette année. Mais qu’est-ce qui n’allait pas avec Liger ? Voici toutes les dernières mises à jour sur le film.

Les créateurs ont dépensé beaucoup d’argent pour obtenir Mike Tyson ?

Outre Vijay Deverakonda et Ananya Panday, Liger a également joué le grand champion de boxe Mike Tyson. Il a fait une apparition dans le film. Maintenant, selon le dernier rapport de Bollywood Hungama, les fabricants ont bombardé près de 25 crores de RS pour simplement embarquer Mike Tyson. C’était l’idée du réalisateur Puri Jagannadh. Le rapport indique que le coproducteur Karan Johar et même l’acteur Vijay Deverakonda n’étaient pas très convaincus par l’idée d’obtenir Mike Tyson, mais le réalisateur était déterminé à le faire. C’est beaucoup d’argent en effet.

Puri Jagannadh à partager pour combler les pertes ?

Des distributeurs aux producteurs, tous auraient subi des pertes importantes à cause de Liger. Selon des rapports récents, des acheteurs de films auraient rencontré Puri Jagannadh pour en discuter. Le rapport indique que le cinéaste a promis de compenser la perte, mais comment, quand et tous les détails n’ont pas encore été révélés.

Le distributeur Warangal Srinu subit une grosse perte

Selon les rapports, c’est le distributeur Warangal Srinu qui a subi la plus grande perte en raison de l’échec de Liger. Selon filmyfocus.com, c’est lui qui a acquis les droits de distribution des versions sud de Liger pour un énorme Rs 70 crore. Pas seulement dans la ceinture hindi, Liger n’a pas non plus été en mesure de bien performer dans la ceinture sud. Sera-t-il indemnisé ?

Le coproducteur Charmme Kaur analyse l’échec de Liger

Dans une interview avec Free Press Journal, Charmme Kaur a parlé de la course désastreuse de Liger au box-office. Elle a mentionné qu’ils avaient attendu pendant près de trois ans la sortie du film en raison de la situation du coronavirus et plus encore. Elle a également déclaré: “Il était de notre responsabilité de laisser d’autres films majeurs, tels que RRR et Pushpa: The Rise, sortir en premier.” Elle a qualifié l’échec de Liger de déprimant.