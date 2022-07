Liger: DE GRANDS projets pour le lancement de la bande-annonce de la star de Vijay Deverakonda-Ananya Panday RÉVÉLÉS [Deets Inside]

Vijay Devérakonda et Ananya Panday vedette Ligre est l’un des films les plus attendus de l’année. Le film est tourné en hindi et en télougou, et il sera doublé et diffusé dans différentes langues comme le kannada, le tamoul et le malayalam. Il y a quelques jours, les créateurs ont révélé que la bande-annonce de Liger sortira le 21 juillet 2022, et bien, elle ne sortira pas dans une ville mais dans deux villes. L’événement de lancement de la bande-annonce aura lieu à Hyderabad et Mumbai.

Les réalisateurs du film se sont rendus sur Twitter pour informer tous les fans des événements de lancement de la bande-annonce. Ils ont tweeté : « Mass Cinema – Mass Trailer Launch 2 City Trailer Launch ! HYDERABAD MUMBAI Plus que 3 jours. #LigerTrailerOnJuly21.

Vijay s’est également rendu sur Twitter pour partager une nouvelle affiche du film et a écrit : “En 3 jours. HAVOC #LigerTrailer.”

Liger marquera les débuts de Vijay à Bollywood et les débuts d’Ananya en télougou. Le film a généré un bon buzz en pré-sortie à cause du teaser et des chansons. Le morceau Akdi Pakdi est sorti il ​​y a quelques jours, et il a reçu une réponse fantastique.

Réalisé par Puri Jagannadh, Liger met également en vedette Ronit Roy et Ramya Krishna dans des rôles clés, et la légende de la boxe Mike Tyson fait une apparition dans le film. Le film devrait sortir sur les grands écrans le 25 août 2022, et le public a des attentes assez énormes vis-à-vis de la bande-annonce de Liger.

Outre Liger, Vijay Deverakonda sera vu dans des films comme Kushi et JGM. Ce dernier est également réalisé par Puri Jagannadh et met en vedette Pooja Hegde dans le rôle principal féminin. Pendant ce temps, Kushi met en vedette Samantha Ruth Prabhu face à Vijay.