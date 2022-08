Liger BTS : Ananya Panday et Vijay Deverakonda s’ouvrent sur les vrais défis du tournage du film [Watch]

La star de Liger dans une interview exclusive : Maintenir la physique dans ‘Liger,’ selon Vijay Deverakonda, était une tâche difficile. Il a également déclaré que c’était un rôle très excitant et stimulant pour lui, et il a également déclaré que le public apprécierait certainement le film. Ananya Panday a également partagé son point de vue sur l’Inde du Sud ;‘ elle avait reçu trop d’amour de la part des gens là-bas et que les Indiens du Sud ne regardaient pas de films ; ils les célèbrent,‘ dit Ananya Panday. Vijay Deverakonda a également partagé que c’est un honneur de travailler avec Mike Tyson. Il a également déclaré que c’était un moment très fier de tenir le drapeau indien dans un film ou dans la vraie vie.