Liger Box Office : le tournage du film de Vijay Deverakonda pour une formidable ouverture à Hyderabad ; a déjà collecté CE beaucoup à l’avance en réservant

Tous les regards sont tournés vers Vijay Deverakonda et le Liger d’Ananya Panday. La campagne de boycott contre le film a déjà commencé depuis deux jours. Le gang de boycott sur les réseaux sociaux a déclaré qu’il devrait être évité dans les salles car le film est produit par Karan Johar et met en vedette Ananya Panday. Ils ont également déclaré que Vijay Deverakonda était devenu arrogant après avoir fréquenté la foule de Bollywood et qu’il ne méritait donc pas le succès. Les fans de Vijay Deverakonda et d’autres stars du Sud sont sortis en force. Depuis hier soir, #ISupportLiger est tendance et comment. Et il semble que Telangana soit prêt à accueillir Liger à bras ouverts.

Fait moins connu : Alors que le pays était aux prises avec la pandémie,@TheDeverakonda a lancé le Middle Class Fund où plus de 17 000 familles de la classe moyenne ont reçu de l’aide en produits d’épicerie et en commodités de base. #ISupportLIGER pic.twitter.com/t71iQxFsmN Siddarth Srinivas (@sidhuwrites) 20 août 2022

Avant d’essayer de boycotter des films, lisez un peu sur @TheDeverakonda. Avec DeveraSanta, Vijay avait répandu la joie et le sourire à des milliers d’enfants ! L’homme est une perle ! Nous devrions tous soutenir et donner de l’amour à #Liger. Il vient à Bollywood pour la première fois ! #ISupportLIGER pic.twitter.com/fgn9cJHw5j Ravi Kapoor (@RaviKapoor) 20 août 2022

La nation est toujours passée en premier pour @TheDeverakonda. Il a contribué aux familles des victimes de l’attaque de Pulwama et l’une des premières personnes à réagir.#ISupportLIGER pic.twitter.com/o7qHperoEQ Ramesh Bala (@rameshlaus) 20 août 2022

Il semble que Rs 57 lakh ait déjà été collecté en tant que réservations anticipées de la seule ville d’Hyderabad. Le film arrive le 25 septembre 2022. Le taux d’occupation est actuellement de 41 %. Il semble que 25 spectacles soient déjà complets. Le cinéaste Puri Jagannadh a prédit que Liger gagnerait un minimum de Rs 200 crores dans les premiers jours. Vu le palmarès de Puri Jagannadh, ce n’est pas impossible.

#Liger Hyderabad ville jour 1 réservations anticipées brutes 57L Spectacles – 130 Occupation 41% Presque plein – 25 spectacles. Réservations phénoménales compte tenu de 4 jours avant la sortie.#ISupportLIGER #UnstoppableLIGER Santhosh Rao (@santhoshrao831) 21 août 2022

Il semble que le film ait déjà rapporté Rs 84 lakh au box-office Telugu. En hindi, la réservation à l’avance est d’environ Rs 4 lakh, ce qui n’est pas mal. D’autre part, Liger devrait rapporter près de Rs 28 lakh en tant que collectes de réservation à l’avance du Tamil Nadu. Liger parle d’un combattant qui s’attaque à la scène internationale. Le point culminant est la présence de Mike Tyson. Vijay Deverakonda a déclaré qu’il s’agissait d’un film pan-indien compte tenu de la diversité de l’équipe. Il a dit qu’il n’était pas inquiet de la tendance au boycott. Voyons si Liger réussit vraiment une ouverture fracassante sur tout ce drame.