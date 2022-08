Cela fait longtemps que les films du sud dominent le box-office hindi. Des films comme Baahubali, KGF, Pushpa, RRR et bien d’autres sont les plus grands succès du public hindi. Alors que le dernier film pan-indien qui n’est pas sorti est Liger de Vijay Deverakonda, bien qu’il ait lamentablement échoué au box-office, il a réussi à vaincre Pushpa d’Allu Arjun et Baahubali de Prabhas.