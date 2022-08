Liger: Après Mumbai, Vijay Deverakonda FORCÉ de quitter l’événement à Patna pour CETTE raison

Vijay Deverakonda et Ananya Panday sont tous prêts à répandre leur magie grésillante à l’écran avec leur prochain film Liger. Les stars sont occupées à promouvoir Liger dans tous les États et les fans en deviennent gaga. Vijay et Ananya sont en pleine promotion et les fans souhaitent les voir dans leurs villes. Près d’une semaine après que Vijay et Ananya aient dû quitter un événement promotionnel à mi-chemin à Mumbai en raison de la foule. Eh bien, la même chose s’est produite à Patna samedi. Une foule massive d’étudiants et de fans s’est réunie dans un collège de Patna pour avoir un aperçu de Vijay. L’acteur a de nouveau été contraint de quitter l’événement à mi-chemin avant que cela ne provoque le chaos.

L’analyste du commerce du cinéma Ramesh Bala a partagé une vidéo et a écrit : “L’excitation pour Vijay Deverakonda et son film – #Liger est réelle. La superstar de masse a dû encore une fois quitter un événement promotionnel après qu’il y ait eu une frénésie dans un collège de Patna, désireux de rencontrer l’étoile lui-même !”

Regardez la vidéo –

L’excitation pour Vijay Deverakonda et son film – #Liger est vrai ? La superstar de masse a dû encore une fois quitter un événement promotionnel après qu’il y ait eu une frénésie dans une université de Patna, impatiente de rencontrer la star elle-même ! pic.twitter.com/9NIa1AddW2 Ramesh Bala (@rameshlaus) 6 août 2022

Dans la vidéo, nous voyons Vijay qui a enfilé une chemise blanche escorté au milieu de centaines de ses fans qui se sont réunis dans un collège pour le voir. L’analyste commercial a partagé une autre vidéo, dans laquelle Vijay a été vu debout sur un podium plus haut devant la foule et a été vu en train de dire: “Hum aap sabhi ko bahut hi pyar karte hain”.

Pour les non-initiés, Vijay et Ananya ont dû quitter l’événement promotionnel de Liger à mi-chemin en raison d’une foule incontrôlable au centre commercial de Navi Mumbai. Les vidéos et photos de l’événement sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Dans certaines vidéos, on voit un fan s’évanouir au milieu de la foule à cause de quoi l’organisé a dû annuler l’événement. Plus tard, Dharma Productions a déclaré que toute l’équipe de Liger avait dû quitter l’événement à mi-chemin en raison de problèmes de sécurité. Quelques heures après l’événement, Vijay a consulté ses histoires Instagram et a demandé à ses fans s’ils étaient en sécurité et rentrés chez eux. Il a écrit : “Votre amour m’a touché. J’espère que vous êtes tous en sécurité et de retour à la maison. J’aurais aimé être là avec vous tous plus longtemps. Je pense à vous tous en me couchant. Bonne nuit Mumbai.”

Liger est réalisé par Puri Jagannath et met en vedette Vijay en tant que combattant outsider de Mumbai qui participe à un championnat MMA. Le film sortira en salles le 25 août.