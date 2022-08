Liger : Ananya Panday a massivement trollé pour son mauvais jeu dans le film ; les internautes disent “Koi Oscar de do isse”

Liger de Vijay Deverakonda est sorti dans le monde entier et le film a reçu des réponses mitigées à travers le monde. Le film n’a pas réussi à obtenir les chiffres attendus. Cependant, il fait toujours mieux parmi le public des films hindi car il a gagné 5 crore comme prévu. Alors que tout le monde s’extasie sur la performance de Vijay dans le film et critique Ananya Panday pour ses talents d’actrice, elle est largement critiquée pour ses talents d’actrice et beaucoup ont déclaré qu’elle n’était pas de l’héroïne et que les cinéastes devraient arrêter de la lancer.

Ananya Panday fait face à de nombreuses critiques pour ses actions, regardez comment les internautes s’en prennent à elle.

#liger est définitivement un mauvais film. Mais ce qui en a fait un film de torture insupportable pour moi, c’est le jeu d’acteur de #AnanyaPandey . S’il vous plaît, évitez de lancer une actrice bollywoodienne dans des films telugu ??@Charmeofficial @purijagan @TheDeverakonda @PuriConnects pic.twitter.com/FXmp565Rpy J (@jayyybigwin) 25 août 2022

Après avoir regardé #AnanyaPandey agissant en ligre pic.twitter.com/DghsHuO6Mx ? Encaisse ? (@ash_bayleef) 25 août 2022

#AnanyaPandeyles pensées de maintenant Les haineux vont détester, je peux toucher mon bruit avec la langue C’est mon talent ?? @karanjohar produit de classe de maître qu’elle a été pic.twitter.com/6VyXNQ4WDX Colophane Christophe ?? (@Chrisrcb100) 25 août 2022

Ma brosse à dents peut donner de meilleures expressions alors #AnanyaPandeydans les expressions de #Liger https://t.co/M3OHbvjBM5 Fusée Singh ? #Loki Peg-piper de Hamlin ? (@DegreeWaleBabu) 25 août 2022

#AnanyaPandey Comment puis-je appeler ça i) Suraction ii) Pas d’intérim OU iii) LUTTER en termes d’intérim pic.twitter.com/cQ2Y57wyu4 Baandya (@Bahut_Scope_Hai) 25 août 2022

Alors qu’Ananya Panday se fait souvent troller, en particulier pour ses talents d’actrice et a admis se sentir découragée et affectée par les trolls, car elle voulait également être qualifiée de bonne actrice. Mais nous nous demandons si la jeune fille parviendra à gagner le cœur du public avec ses talents d’actrice un jour ?