L’Igad appelle à des négociations entre l’Éthiopie et la Somalie

Les dirigeants de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (Igad) ont appelé à une désescalade des tensions entre l’Éthiopie et la Somalie.

La réunion, présidée par Ismail Omar Guelleh, président de Djibouti et président des chefs d’État et de gouvernement de l’Igad, a passé en revue l’évolution de la situation au Soudan et la dynamique diplomatique entre l’Éthiopie et la Somalie.

La réunion s’est déroulée en présence des présidents William Ruto du Kenya, Hassan Sheikh Mohamud de Somalie, Salva Kiir du Soudan du Sud et Yoweri Museveni de l’Ouganda.









Le chef des Forces de soutien rapide (RSF) soudanaises, Mohamed Hamdan Daglo, et des représentants d’acteurs internationaux clés, notamment l’Union africaine, les Nations Unies, la Ligue des États arabes, l’Union européenne et les États-Unis, étaient également présents.

Dans une déclaration publiée jeudi lors de la 42e Assemblée extraordinaire des chefs d’État de l’Igad en Ouganda, les présidents ont exhorté les deux nations à engager un dialogue constructif.

“Nous sommes profondément préoccupés par les récents développements concernant les relations entre la République fédérale démocratique d’Éthiopie et la République fédérale de Somalie et nous appelons l’Éthiopie et la Somalie à désamorcer les tensions et à s’engager plutôt dans un dialogue constructif”, indique le communiqué.

L’Assemblée a réitéré son attachement inébranlable aux principes de respect de la souveraineté, de l’unité et de l’intégrité territoriale de la République fédérale de Somalie.

Les dirigeants ont souligné que tout engagement diplomatique doit être conforme à ces principes cardinaux et que tout accord ou arrangement doit avoir le consentement exprès de la Somalie.

Face à l’escalade des tensions, les chefs d’État et de gouvernement de l’Igad ont appelé l’Éthiopie et la Somalie à désamorcer la situation et à engager un dialogue substantiel, soulignant l’importance de maintenir des relations pacifiques entre les pays voisins.

Les tensions se sont accrues après que l’Éthiopie, enclavée, a signé le 1er janvier un accord avec le Somaliland pour lui donner accès à la mer.

En échange, le Somaliland espère que l’Éthiopie reconnaîtra bientôt la région comme un État indépendant, ce qui suscite la colère de la Somalie.

L’Assemblée a ensuite porté son attention sur le conflit de longue date au Soudan, affirmant que les deux crises menaçaient la stabilité régionale dans la Corne de l’Afrique.

Les forces armées soudanaises et les forces rivales de soutien rapide se battent pour le contrôle du Soudan depuis avril. Des tensions de longue date ont donné lieu à des combats de rue dans la capitale et dans d’autres régions, notamment dans la région occidentale du Darfour.

Un communiqué indique que l’Igad continuera à faciliter un processus de paix global pour mettre fin au conflit en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes soudanaises, l’UA et les acteurs régionaux et internationaux.

Selon le communiqué, le Soudan appartient non seulement aux parties au conflit mais aussi au peuple soudanais. Il a souligné que le peuple soudanais ne devrait pas supporter le poids d’une guerre injuste.

Soulignant la responsabilité première des États membres de l’Igad de garantir que la volonté du peuple soudanais prévaut, l’Assemblée a rappelé l’engagement des parties à se rencontrer face à face dans un délai de 14 jours et a exhorté au strict respect du délai.

Le Secrétariat de l’Igad a été chargé de fournir des mises à jour régulières sur les efforts visant à résoudre le conflit.

« Les États membres de l’Igad utiliseront tous les moyens et capacités pour garantir une résolution pacifique du conflit au Soudan. Nous demandons au Secrétariat de l’Igad de fournir une mise à jour à l’Assemblée et au Secrétariat de l’Igad, en coordination avec la CUA, pour réviser la Feuille de route pour la résolution du conflit en République du Soudan, adoptée lors de la 14ème session ordinaire des chefs d’État de l’Igad. État et gouvernement avec des délais clairs », indique le communiqué.

L’assemblée a appelé l’Igad, l’Union africaine et la communauté internationale à se mobiliser pour soutenir le processus de paix au Soudan.

La création d’un groupe de haut niveau sur le Soudan par le président de la Commission de l’Union africaine a été approuvée, ainsi qu’un appel à une coopération étroite avec l’IGAD et d’autres parties prenantes pour gérer les complexités du processus de paix.