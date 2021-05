Liga : Qui vaincra le dernier sprint pour le titre de champion ?

La saison 2020-2021 peut définitivement être considérée comme une des plus palpitantes de cette décennie en Liga Espagnole. Depuis bien longtemps, la lutte pour le titre n’avait été aussi rude et intense. Il faut dire que les quatre premiers au classement ont une marge de points très faibles les uns des autres. Les bookmakers s’affolent face à cette course serrée, il y a de très beaux coups à faire et donc n’hésitez pas à aller choisir un site de paris sportifs qui vous convient.

L’Atlético Madrid (76 points) est toujours le leader, l’équipe entraînée par Diego Simone aurait pu voir son trône déchu cette semaine si le FC Barcelone s’était imposé contre Grenade au Camp Nou. Cependant, Lionel Messi et ses coéquipiers sont complètement passés à côté de leur match dans un scénario des plus improbables. Menant au score après un but du meilleur joueur culé à la 23’, le FC Barcelone se fait rattraper au score à la 63’ et finit par perdre le match après un but de Molina à 79’. Se faisant, les catalans sont passés à côté d’un trône qui leur tendait la main.

Samedi dernier, l’Atletico Madrid grâce à sa victoire à Elche sur la plus petite des marges (0-1) a pu consolider sa première place. Par la suite, le Real Madrid s’est imposé face à Osasuna, mettant la pression au FC Barcelone.

Ce dimanche, un Lionel Messi xxl a finalement mené ses troupes à la victoire sur le score de 3 buts à 2. L’international argentin a réalisé un beau doublé sur le terrain de Valence. Bien accompagné par un Antoine Griezmann dont l’adaptation commence à faire moins débat. Une victoire sur le fil car Soler a redonné de l’espoir aux locaux à la 82ème minute sur un magnifique but en pleine lucarne.

Sur le podium de la Liga, le FC Barcelone revient de très loin après une saison de transition. L’arrivée d’un nouveau coach (Ronald Koeman) et une direction qui par ses choix a rendu le club catalan endetté financièrement sont le lot de départ de la Catalogne. Cependant et contre toute attente, malgré les pluies de critiques en début de saison, Ronald Koeman a su gérer son équipe et a réussi à implanter sa touche avec un système à 3 défenseurs qui a permis au FC Barcelone de rebondir.

Le club a alors connu une ascension fulgurante avec la nomination d’un nouveau président en Mars. Vainqueur de la Copa Del Rey, le FC Barcelone peut se mordre les doigts d’avoir raté le fauteuil de Liga jeudi dernier face à Grenade après les faux pas de l’Atlético et du Real Madrid. Griezmann et ses coéquipiers n’ont pas la faveur du calendrier puisqu’ils devront rencontrer le leader de la prochaine journée.

Quoiqu’il en soit, comme depuis le début de la saison, les colchoneros restent leader de la Liga. Les joueurs de Diego Simeone avaient pris une longueur d’avance sur ses concurrents après avoir enchaîné 11 matches de suite sans défaite dont 8 victoires consécutives.

Cependant, les rojiblancos n’ont pu tenir la cadence à partir de la 24ème journée et sa défaite à domicile contre Levante (0-2). Luis Suarez et ses coéquipiers ont depuis alterné entre matchs nuls et défaites. L’Atletico reste cependant maître de leur destin.

Le Real Madrid qui occupe la seconde place, a enchaîné 14 matches de suite sans défaite avec pas moins de 9 victoires, ce qui a permis au club dirigé par Zinédine Zidane de se rapprocher du leader. Les champions en titre et double vainqueur du ‘El Clasico’ croient toujours en ses chances de finir champion cette saison.

Quatrième de Liga, le FC Séville qui vit en ce moment l’une de ses meilleures saisons récentes en Liga, est aussi dans la concurrence pour le titre. Si l’équipe menée par l’ancien coach du Real Madrid est l’Outsider de ce sprint final, le club andalou reste sur une série de 9 matches sans défaite avec 7 victoires dont 4 de suite (série toujours en cours). Une statistique encore plus belle quand on sait que les coéquipiers de Munir restent sur 5 victoires consécutives. L’équipe entraînée par Lopetegui est déjà qualifiée pour la Ligue des champions et compte jouer les trouble-fêtes dans cette course au titre.

TOP 4 du classement de la Liga :

Atlético Madrid : 76 pts Real Madrid : 74 pts FC Barcelone : 74 pts FC Séville : 70 pts (-1 match)

La bataille pour la Liga bat donc son plein alors qu’il ne reste plus que 4 matches à jouer. L’Atlético devra faire un bon résultat contre le FC Barcelone ou encore la Real Sociedad (actuel 5ème) pour espérer gagner ce titre qui lui tend la main.

Tandis que le Real Madrid devra s’imposer contre le FC Séville, l’Atlético Bilbao et Villarreal. A noter que les madrilènes sont toujours en course en ligue des champions où ils discuteront notamment les demi-finale retour .

Ce mois de Mai promet donc d’être assez intense pour le football espagnol et chaque résultat de match sera à suivre de près car il est encore difficile de pronostiquer l’équipe qui soulèvera la coupe de la Liga à la fin du mois.