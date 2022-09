Liga MX – Zendejas binational USMNT-Mexique en feu, Cruz Azul vacille, et plus

Ce n’était qu’une question de temps avant que Club America ne prenne la première place du classement de la Liga MX. Prenant de l’élan avec sept victoires consécutives, Las Aguilas a sprinté en tête du classement après la semaine 12, bien qu’avec une certaine controverse concernant le double national mexicain-américain Alejandro Zendejas qui a tout éclipsé.

Un nul sans but a propulsé Monterrey à la deuxième place du classement, et à un point seulement derrière eux, Pachuca a fait des vagues ces dernières semaines grâce à la forme de l’attaquant Nicolas Ibañez et de la nouvelle recrue Javier “Chofis” Lopez.

En regardant plus loin dans le classement, Cruz Azul “Cruz Azul” s’est frayé un chemin vers un match nul décevant, tandis que Pumas et Dani Alves n’ont une fois de plus pas réussi à décrocher une victoire. Il y avait aussi un match amical international en milieu de semaine, des arbitres douteux pour Chivas et un moment viral impliquant Jozy Altidore en sirotant ce qui semblait être une boisson pour sportifs au goût épouvantable.

Il y a beaucoup à couvrir, donc au cas où vous auriez manqué quelque chose, voici trois points de discussion et quelques observations supplémentaires de Jornada 12 de l’Apertura 2022.

Au milieu d’un drame de changement d’équipe nationale, Zendejas mène le Club America à la première place

Pour le moment, le joueur dont on parle le plus dans la Liga MX n’est pas une star de l’équipe nationale ou un ajout de haut niveau à l’étranger. Au lieu de cela, c’est Alejandro Zendejas, binational mexicain-américain.

Après que le milieu de terrain du Club America ait été étonnamment exclu d’une convocation pour le Mexique le mois dernier, des rumeurs ont commencé à circuler sur d’éventuels problèmes d’éligibilité. Le 26 août, la FIFA a déclaré à ESPN MX qu’elle enquêtait sur le statut du joueur qui n’aurait pas encore enregistré de transfert unique vers le Mexique depuis les États-Unis. Quelques jours plus tard, le 31 août, le manager mexicain Gerardo “Tata” Martino a déclaré à TUDN que Zendejas “ne voulait pas signer” le document, affirmant que “c’est presque une extorsion” pour le joueur de faire pression sur lui pour la sélection de la liste de la Coupe du monde en premier.

Le manager du Club America, Fernando Ortiz, a mis en garde contre les commentaires de Martino vendredi dernier, notant que les entraîneurs doivent “faire attention à vos mots et à la façon dont vous les utilisez”, et samedi, Zendejas a répondu à sa manière avec une performance de calibre Man Of The Match dans un spectaculaire victoire 2-1 contre les Tigres qui a propulsé Las Aguilas à la première place. Bien qu’il ait eu la chance de ne pas gagner de rouge pour une faute risquée qui a été examinée par VAR, le produit de l’académie du FC Dallas, âgé de 24 ans, a été brillant, créant une passe décisive et forçant un but contre son camp de Tigres dans le match phare du week-end. .

Il reste en suspens ce que la FIFA trouvera concernant son éligibilité et si Martino le rappellera dans l’équipe nationale, ou peut-être si les États-Unis lui donnent une opportunité, mais il est indéniable qu’il a été l’un des meilleurs joueurs de Liga MX. de la saison. Interprétez la célébration comme bon vous semble, mais après avoir forcé le but contre son camp de Tigres, qui était essentiellement un but de Zendejas, le joueur a couru vers une caméra, un téléphone imaginaire à la main.

Alejandro Zendejas était déjà le joueur dont on parlait le plus en Liga MX, mais une performance éclair pour propulser le Club America au sommet n’a fait que s’y ajouter. EPA-EFE/Shutterstock

Cruz Azul tire un Cruz Azul et laisse tomber des points une fois de plus

Pour la quatrième fois depuis juillet, Cruz Azul n’a pas réussi à conserver une avance, glissant plus récemment à un match nul 2-2 contre le FC Juarez à 10 vendredi.

Après une poussée fougueuse vers un titre de Liga MX lors de la Clausura 2021, Cruz Azul a semblé une fois avoir secoué les pannes de dernière minute qui les définissaient tristement, mais au cours des dernières semaines, ces tendances se sont à nouveau glissées pour le club de Mexico. .

Contre Juarez, qui n’avait plus que 10 joueurs après que Javier Salas eut montré un rouge au début de la première mi-temps, Cruz Azul devait remporter un résultat de 2-0 avant que ses adversaires ne marquent à la 86e minute pour porter le score à 2-1. Puis, dans le temps additionnel, l’ancien ailier de Grenade Darwin Machis a lancé un penalty à la 98e minute qui a assuré une ligne de score de 2-2.

Lors de son deuxième match en tant que responsable et après les protestations des fans devant le siège de l’équipe en août, le nouveau manager Raul “Potro” Gutierrez avait l’air dévasté et fatigué après la défaite.

“Nous devons juste mieux faire les choses”, a déclaré un Gutierrez découragé. “Nous avons arrêté de toucher le ballon, nous avons arrêté d’ouvrir le terrain.”

De gauche à droite : Gonzalo Carneiro, Julio Dominguez et Michael Estrada de Cruz Azul semblent découragés après avoir échoué à battre le FC Juarez vendredi. Alex Rodriguez/Jam Media/Getty Images

‘Chofis’ et Ibañez portent Pachuca à une quatrième victoire consécutive

Le mérite revient à Pachuca. Alors que la majeure partie du monde du football mexicain s’est concentrée sur les grands clubs, les commentaires qui font la une des journaux et le drame hors du terrain qui domine généralement les conversations, Pachuca s’est tranquillement épanoui dans l’Apertura grâce à une défense solide et une attaque efficace qui les a placés au troisième rang. dans la table.

Samedi, Los Tuzos a présenté ces capacités à travers une victoire simple 2-0 sur Santos Laguna. Avec son septième but de la saison, le plaçant à égalité avec le meilleur buteur de la ligue Henry Martin, Nicolas Ibañez a mis Pachuca en tête 1-0 avant que le remplaçant Javier “Chofis” Lopez ne marque le deuxième. Initialement considéré comme une signature potentiellement risquée pour un joueur qui aurait peut-être déjà atteint son apogée, Chofis a été une révélation avec deux buts et une passe décisive lors de ses quatre premières apparitions.

À leurs côtés, d’autres tels que Kevin Alvarez, Luis Chavez et Aviles Hurtado ont tous été tout aussi percutants, contribuant à leur quatrième victoire consécutive. C’est une équipe bien équilibrée avec une poignée de jeunes options nationales, et sous la direction du directeur bruyant mais astucieux Guillermo Almada, ils continueront à accumuler des points lorsque d’autres pourraient ne pas y prêter attention.

Javier ‘Chofis’ Lopez de Pachuca a marqué contre Toluca lors du Torneo Apertura 2022 en Liga MX au stade Nemesio Diez le 28 août 2022 à Toluca, au Mexique. Agustín Cuevas/Getty Images

Observations supplémentaires

– Ailleurs au cours de la semaine 12: l’Atletico San Luis et le Club Tijuana ont obtenu un match nul 0-0 sans but, un but tardif refusé à la 90e minute a tenu Puebla à un match nul 1-1 avec Queretaro, Leon a marqué deux fois après la 89e minute mais est tombé juste un but à court de Necaxa dans un résultat de 3-2, les 19 tirs de Monterrey n’étaient pas suffisants pour éviter un match nul 0-0 avec Mazatlan, le gardien de but de l’Atlas Camilo Vargas s’est tenu debout dans le filet pour maintenir son équipe à un match nul 0-0 avec Pumas, et ce qui était encore un match nul 0-0, Chivas et Toluca ont clôturé le week-end sans but lors de leur rencontre de dimanche.

– Chivas n’était pas exactement satisfait de l’arbitrage dans leur jeu, finalement publier un tweet en utilisant un jeu de mots lié à VAR à propos de leur pénalité et de leur but qui avaient été annulés.

– Mercredi dernier, Martino a utilisé une liste entièrement composée de joueurs de Liga MX lors d’une défaite amicale 1-0 contre le Paraguay au stade Mercedes-Benz d’Atlanta. La veille du match, le manager d’El Tri a déclaré que “40 à 50%” de l’équipe devraient être appelés pour la formation mexicaine de la Coupe du monde.

– Pour clore les choses, nous passons à l’attaquant américain Jozy Altidore. L’attaquant de Puebla a marqué le 200e but de sa carrière la semaine dernière (pour le club et le pays) dans un résultat 1-1 avec Queretaro, mais ce qui a attiré beaucoup, beaucoup plus d’attention, c’est un clip viral qui a montré sa réponse à une boisson pour sportifs à saveur de noix de coco, qui n’était peut-être pas à son goût.