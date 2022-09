Il ne reste que trois journées de match en Liga MX avant le début des éliminatoires de l’Apertura 2022.

Club America est déjà qualifié pour les séries éliminatoires, actuellement en tête du classement après avoir marqué l’histoire ce week-end. Monterrey et Pachuca ont également déjà leurs invités Liguilla grâce à leurs récentes victoires.

Santos Laguna a également obtenu sa place en séries éliminatoires, bien que la plus grande nouvelle qui les entoure soit leur superbe égaliseur dans le temps additionnel du gardien Carlos Acevedo samedi. Curieusement, Acevedo n’était pas le seul gardien de but à marquer un égaliseur tardif dans le temps additionnel le même jour que Julio Gonzalez des Pumas a également trouvé le fond du filet.

Objectifs de gardien de but inclus, il y a beaucoup à couvrir à partir de la semaine 14, donc au cas où vous auriez manqué quelque chose, voici trois points de discussion et quelques observations supplémentaires.

– Classement Liga MX | Couverture de la Liga MX sur ESPN Deportes

– Futbol Americas sur ESPN+ : MLS, Liga MX, USMNT, El Tri

Pas un, mais deuxbuts dans le temps additionnel par les gardiens

Dans ce qui pourrait être une première dans le football mondial, deux gardiens de but de la même ligue ont égalisé dans le temps additionnel le même jour.

La chaîne d’événements imprévisibles de samedi a commencé avec Carlos Acevedo de Santos Laguna lors d’un match à l’extérieur contre Querétaro. De son côté à un but près, le gardien mexicain est intervenu lors d’un corner pour Santos à la 100e minute. Poursuivant une tête effleurée de son coéquipier Fernando Gorriaran, Acevedo a pris contact avec le ballon et a marqué de la tête un but qui a cimenté une surprenante égalité 3-3.

⚽️🚀¡GOOOOOOOL DE ACEVEDO ! 🧤

⚽️🚀¡GOOOOOOOL DE ACEVEDO ! 🧤

⚽️🚀¡GOOOOOOOL DE ACEVEDO ! 🧤 ¡¡¡Acevedo empata el partido sobre la hora!!! 😱😱 🐓 3 – 3 😇 🔴 EN VIVO

📺 TUDN

🔗 https://t.co/3XXxEB9ra1 pic.twitter.com/ykOGFbj6ME – TUDN USA (@TUDNUSA) 11 septembre 2022

Quelques heures plus tard, c’était au tour de Julio Gonzalez. Cherchant à se racheter pour son erreur qui a donné à Toluca une avance précoce, le gardien des Pumas a couru lors d’un corner à la 96e minute. Avec la signature vedette Dani Alves fournissant un centre parfaitement lobé, Gonzalez a dirigé le ballon pour décrocher un match nul 2-2 à l’extérieur pour les Pumas.

Goooooolazoooo de PUMASSSSS🔥😱🔥 Lo empata Pumas en el último minuto y se acaba el partido. 👿 2- 2🐾 🔴 EN VIVO

📺 TUDN

🔗https://t.co/7WWDTqVb8j#TuApertura2022 pic.twitter.com/JbjNWDyNId – TUDN USA (@TUDNUSA) 11 septembre 2022

Deux buts, marqués par deux gardiens de but – la première fois dans une journée de Liga MX.

“Nous ne méritions pas de perdre, j’ai commis une erreur vraiment terrible”, a déclaré Gonzalez à propos de son erreur avant de sauver la soirée avec un but. “Marquer le but comme je l’ai fait, sauve la partie.”

Pour ajouter encore plus de coïncidence au score de Gonzalez et Acevedo, les deux gardiens de but sont passés par l’académie de Santos.

Cloud nine: Club America établit une séquence de victoires

Même sans quelques joueurs clés en raison de blessures, de suspensions et de la rotation de l’équipe, le Club America est entré dans l’histoire samedi dernier en remportant une victoire 2-1 à l’extérieur contre Necaxa qui a établi un nouveau record d’équipe pour des victoires consécutives avec neuf d’affilée.

Initialement mené 1-0 lorsque Necaxa a marqué à la huitième minute, Las Aguilas finirait par rebondir avec des buts en deuxième mi-temps du milieu de terrain Jonathan dos Santos et de l’attaquant Roger Martinez qui ont aidé à établir le record du club.

Ricardo Hernandez/Jam Media/Getty Images

Il est facile d’oublier qu’en juillet, il y avait de sérieux doutes sur le manager Fernando Ortiz et son alignement. Entamant l’Apertura avec une victoire lors de leurs cinq premiers matchs, tous les signes indiquaient qu’Ortiz pourrait perdre son emploi s’il ne changeait pas les choses rapidement. Le manager et l’équipe ont depuis réagi de manière époustouflante, remportant neuf victoires consécutives et une place actuelle au premier rang du classement.

Après le résultat sur Necaxa, Dos Santos était ému après avoir marqué son tout premier but pour le Club America. Le milieu de terrain a dédié le but à sa famille et plus particulièrement à son père, un ancien joueur du Club America décédé l’année dernière.

“Je joue dans le club de mes rêves, mon père a toujours voulu que je sois ici”, a déclaré Dos Santos ému par la suite.

Sanchez de Pachuca pousse pour un rôle au Qatar

Quelques sourcils ont été levés lorsque Erick Sanchez, 22 ans, a reçu le maillot n ° 10 pour Pachuca cette saison, mais il l’a certainement mérité après quelques-unes de ses performances ces derniers mois. Dimanche, il a sans doute eu le meilleur match de sa jeune carrière jusqu’à présent, excellant dans une raclée 6-1 du Club Tijuana qui comprenait deux buts et deux passes décisives du milieu de terrain.

Produit de l’académie très respectée de Pachuca qui a développé des joueurs comme Hirving Lozano de Napoli et Erick Gutierrez du PSV Eindhoven, Sanchez devrait devenir la prochaine grande chose à émerger du club.

Pour l’équipe nationale du Mexique, le manager Gerardo “Tata” Martino doit sérieusement envisager une place pour le jeune joueur dans la prochaine formation de la Coupe du monde. Bien que Sanchez n’ait qu’une poignée de sélections à son nom, il figure en haut de la liste des milieux de terrain offensifs indispensables qui devront bientôt remplacer des vétérans vieillissants comme Andres Guardado et Hector Herrera.

Si Sanchez continue de jouer comme il l’a fait dimanche, il ne serait pas exagéré de le voir remporter des minutes importantes au Qatar.

Observations supplémentaires

– Ailleurs au cours de la semaine 14: Un but en deuxième mi-temps de Jesus Gallardo a permis à Monterrey de remporter une victoire 1-0 à l’extérieur contre le FC Juarez, Leon a tenu bon défensivement lors d’une victoire 1-0 à l’extérieur contre Tigres, un effort solo impressionnant et un but d’Alexis Vega. a poussé Chivas à une victoire 1-0 sur Puebla, Cruz Azul a battu Mazatlan à 10 joueurs 2-0, et les derniers problèmes d’Atlas se sont poursuivis avec une défaite 3-1 à domicile contre l’Atletico San Luis.

– Quelques jours après que le manager d’Atlas, Diego Cocca, se soit plaint d’un manque de repos et de problèmes de blessures qui ont conduit à une victoire lors de leurs 12 derniers matchs, les champions consécutifs en difficulté de la Liga MX sont maintenant prêts à affronter les détenteurs en titre de la Coupe MLS à New York. FC ce mercredi en Campeones Cup.

– Bien qu’ils aient noté que le développement n’était pas nouveau en raison de son implication antérieure dans la structure de l’équipe nationale américaine, un représentant de US Soccer a confirmé à ESPN vendredi dernier qu’ils suivaient les progrès du double national du Club America, Alejandro Zendejas.

– Nous fermerons les choses avec Toluca. Alors que tout le monde du football mexicain parle de l’égalisation susmentionnée contre eux, Toluca aura au moins un peu de réconfort en sachant qu’ils ont eu le tifo le plus cool du week-end de la Liga MX.

Une démonstration diablement bonne du Diablos Rojos fidèle, assurément.