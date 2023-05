Liga MX : dernier set Chivas-Tigres, l’entraîneur du Club America démissionne

Sebastian Cordova célèbre après avoir marqué le premier but des Tigres lors du match retour des demi-finales contre Monterrey au stade BBVA le 20 mai 2023 à Monterrey, au Mexique. Fredy Lopez/Jam Media/Getty Images

Les demi-finales de la saison Liga MX 2023 Clausura sont désormais officiellement terminées et la finale est fixée ! Tigres et Chivas sont les deux équipes en lice pour le titre de Liga MX. Après le dernier lot de matchs éliminatoires, voici quelques points de discussion et quelques réflexions avant la finale à deux jambes, qui commence jeudi.

Paunovic dirige Chivas vers la finale de la première saison en tant que manager

Lorsque l’ancien manager de Chicago Fire and Reading, Veljko Paunovic, a été embauché par Chivas fin octobre dernier, il a été franc sur l’état des géants sans vie de la Liga MX.

« Le premier diagnostic est qu’il y a un manque de confiance, un manque de conviction et un manque de courage », a déclaré l’entraîneur serbe à propos de l’équipe qui a terminé neuvième de la saison régulière Apertura 2022. « Je crois que vous ne pouvez pas jouer avec la peur, vous devez avoir un courage énorme. »

Sept mois plus tard, dans son premier tournoi de Liga MX en charge, le n°3 Chivas est désormais officiellement qualifié pour la finale. Grâce à un résultat cumulé de 3-2 obtenu grâce à trois buts contre la tête de série n ° 2 et son rival Club America lors de la deuxième demi-finale de dimanche, Los Rojiblancos sont de retour dans une série de championnats de la ligue pour la deuxième fois seulement au cours des 15 dernières années. Si Chivas remportait la finale de cette saison, il égalerait également le record de 13 titres de champion du Club America.

Pas mal pour la première saison de Paunovic aux commandes.

« Aujourd’hui, ce n’était pas de la tactique », a déclaré Paunovic après la victoire 3-1 de dimanche. « C’était le cœur. »

Ce cœur, et quelques bévues de leur opposition, ont aidé Los Rojiblancos franchir la ligne dans leur dernier match éliminatoire. Maintenant, un possible 13e titre attend Chivas dans la série finale à deux jambes de cette semaine contre Tigres.

Ortiz démissionne de son poste de manager du Club America après avoir raté la finale

Le Club America, qui avait initialement un score de 1-0 en sa faveur après la première manche de la demi-finale, a été surpris en train de commettre une poignée d’erreurs coûteuses dimanche qui ont offert à Chivas une place dans la série de championnats. Las Aguilas étaient pauvres en transition lors d’un but en première mi-temps de Ronaldo Cisneros, ils sont tombés à 10 hommes après un défi inutile et le rouge d’Alvaro Fidalgo à la 64e minute, puis ont semblé désorganisés en regardant Chivas marquer deux buts supplémentaires dans le Deuxième partie.

Au moment où Jesus Orozco a trouvé le fond du filet à la 88e minute, mettant ainsi Chivas en tête 3-2 au total, la série des demi-finales était pratiquement terminée.

« Nous n’avons jamais cessé de croire, même dans l’adversité », a déclaré Orozco après le match de dimanche.

Avec une défense à trois qui a résolu de nombreuses erreurs de la première demi-finale, Paunovic a été intelligent avec son plan de match ce week-end – il a étouffé l’attaquant du Club America Henry Martin, limitant l’opposition à seulement deux tirs cadrés.

Du côté du Club America, le manager Fernando Ortiz a une expérience très différente de celle de Paunovic en demi-finale de Clausura. Ortiz n’a pas fait grand-chose pour arrêter l’approche de Paunovic, et après le carton rouge pour Fidalgo, il n’y avait pas de retour sur la bonne voie pour Club America.

Une fois ce fut terminé, Ortiz a annoncé sa démission lors de la conférence de presse d’après-match.

Cordova, le MVP des séries éliminatoires, aide les Tigres à remporter le Clasico Regio contre Monterrey

Malgré la rotation de trois managers différents depuis février et la clôture de la saison régulière avec une victoire en sept matchs, les Tigres sont désormais finalistes des séries éliminatoires de cette saison. Avec le nouvel entraîneur-chef Robert Dante Siboldi en tête depuis la ligne de touche depuis avril, la tête de série n ° 7 s’est rapprochée d’un championnat inattendu grâce à une victoire cumulée de 2-1 sur ses rivaux de Crosstown et la tête de série n ° 1 Monterrey lors de la demi-finale de la semaine dernière.

« Il y a un mois et demi, que puis-je vous dire… pouvoir vivre cette situation, ce moment, je n’aurais pas imaginé cela, jamais », a déclaré Siboldi après la victoire 1-0 à l’extérieur de samedi qui les a poussés vers le haut. à 2-1 au total.

Alors que le manager de la saison 2017-18 de la Liga MX devrait être applaudi pour son système 4-2-3-1 (3-5-2 samedi) qui a renforcé la défense, Siboldi et l’ensemble des fans de Tigres devraient être reconnaissants pour un mai renaissance du MVP des séries éliminatoires jusqu’à présent : le milieu de terrain Sebastian Cordova.

Après avoir trouvé le fond du filet une fois au cours de la saison régulière, le joueur de 25 ans a inscrit cinq buts en autant de matchs éliminatoires de Clausura, dont le vainqueur de samedi contre Monterrey. Bien plus qu’un simple buteur, le milieu de terrain a été très impressionnant avec sa présence offensive et sa distribution dans le dernier tiers.

« C’est mon travail, je savais que je devais bien le faire », a déclaré Cordova d’un ton neutre après la victoire. « Je donnerai toujours tout pour le maillot. »

Le noyau d’étoiles vieillissantes de Tigres est-il prêt à s’intensifier ?

Sebastian Cordova a certainement pris le relais des Tigres et a tout laissé sur le terrain, mais pourrait-on en dire autant de la plupart des talents de Tigres? Aussi chaotique que les choses aient été pour l’équipe qui a subi une poignée de changements d’entraîneurs en peu de temps, on attendait beaucoup plus de personnalités clés comme Nico « Diente » Lopez, Nahuel Guzman et même le meilleur buteur et star. l’attaquant André-Pierre Gignac.

Les Tigres ont une équipe profonde et expérimentée, mais également vieillissante. Quelques semaines avant d’être licencié à la fin de l’année dernière, l’ancien entraîneur-chef Miguel « Piojo » Herrera a fait la une des journaux pour avoir déclaré qu’il devait y avoir « un changement de génération pour l’équipe qui a tout gagné, mais qui a vieilli ».

Les Tigres ont fait des progrès avec quelques nouveaux visages supplémentaires en 2023, mais il reste un noyau solide de vétérans qui n’ont pas exactement sprinté vers la finale, mais qui ont plus trébuché après une saison régulière peu passionnante. Cependant, il y a aussi quelque chose à dire sur une équipe riche en expérience qui peut se qualifier pour la finale, même lorsqu’elle n’est pas à son meilleur.

Avec Siboldi comme nouveau leader et une chance de gagner plus d’argenterie en jeu, ce ne serait pas un choc pour les Tigres de ressembler soudainement à l’équipe de la dynastie qui a remporté cinq titres de 2011 à 2019. Surtout quand vous avez Cordova, qui a facilement été le joueur hors concours des séries éliminatoires de Clausura.