Liga : Le dernier talent du FC Barcelone de La Masia, Lamine Yamal, joue le rôle principal alors qu’il remporte une victoire 4-3 contre Villareal

Le dernier espoir de l’académie de Barcelone a été la vedette du spectacle alors que le FC Barcelone a remporté une victoire palpitante 4-3 pour les champions de la Liga contre Villareal dimanche.

L’ailier, âgé de seulement seize ans, a effectué sa deuxième titularisation pour le club et a réussi à toucher le poteau à deux reprises, après quoi il a inscrit le premier but de Gavi. Sa performance l’a fait se démarquer au milieu de la bataille chaotique.

L’attaquant vétéran polonais Robert Lewandowski a inscrit le but vainqueur, son premier de la saison, après que la frappe de Yamal ait touché le poteau, pour envoyer le Barça provisoirement troisième.

« Nous devons regarder notre centre de formation, et encore plus compte tenu de la situation économique dans laquelle nous nous trouvons », a déclaré l’entraîneur du Barça Xavi à Movistar, après avoir également offert au milieu de terrain Fermin Lopez ses débuts en tant que remplaçant.

« Lamine a réalisé un autre bon match. Il nous a beaucoup aidé. Il s’est fixé quelques buts et il a tellement créé à 16 ans. »

Sous le regard de Xavi depuis le haut des tribunes, purgeant une suspension, ses protégés ont rapidement pris une avance de deux buts contre le cours du jeu.

Villarreal a démarré brillamment et le gardien de Barcelone Marc-Andre ter Stegen a bien fait de couper le retrait d’Alexander Sorloth. L’attaquant norvégien a également inscrit un but pour hors-jeu.

Cependant, Barcelone bondissait après 12 minutes lorsque Yamal centrait au deuxième poteau pour retrouver son compatriote Gavi, diplômé de l’académie, qui rentrait chez lui.

Trois minutes plus tard, Frenkie de Jong marquait le deuxième but catalan. Alfonso Pedraza a taclé Lewandowski mais le ballon a rebondi gentiment sur le chemin du milieu de terrain néerlandais et il a terminé calmement.

Barcelone manquait le milieu de terrain blessé Pedri et l’arrière gauche Alejandro Balde, et Villarreal a rapidement riposté.

Juan Foyth a produit une tête de balle depuis le coin d’Alex Baena pour permettre aux hôtes de prendre pied à l’Estadio de la Ceramica – c’était le premier but encaissé par Barcelone cette saison.

Le deuxième suivit bientôt avec Sorloth tapant sur le centre de Pedraza après qu’une passe sublime de l’attaquant vétéran Gerard Moreno ait contribué à créer l’occasion.

Villarreal a pris l’avantage au début de la seconde période après une nouvelle poussée impressionnante de Pedraza, qui a lancé Baena pour une finition clinique.

Le capitaine Sergi Roberto a eu beaucoup de mal à l’arrière droit de Barcelone, qui est sur le point de recruter Joao Cancelo de Manchester City en prêt pour occuper ce poste.

L’ailier du Barça, Yamal, a écrasé un effort contre la barre transversale alors qu’il fouillait fréquemment la défense de Villarreal, cherchant à ramener les visiteurs au niveau.

Le remplaçant Ferran Torres a poursuivi sa solide forme de pré-saison en ramenant le niveau de Barcelone et bientôt Lewandowski a donné l’avantage aux champions.

Yamal était à nouveau fortement impliqué, avec son entraînement vicieux renversé sur le poteau par le gardien de Villarreal Filip Jorgensen, mais Lewandowski était au bon endroit au bon moment pour marquer le rebond.

L’attaquant polonais aurait pu tuer le match dans les arrêts de jeu, mais il a tiré sur Jorgensen alors qu’il passait au but, décidant égoïstement de ne pas passer à Ansu Fati, courant à ses côtés en soutien.

« Je suis content de la façon dont je fais les choses – la plupart du temps, le travail invisible n’est pas visible et ne se reflète pas sur le terrain », a déclaré Torres, qui a marqué lors de la victoire contre Cadix la semaine dernière.

Yamal, jouant à la place de l’ailier suspendu Raphinha, a fait plus que suffisant pour donner à son entraîneur Xavi un mal de tête en sélection le week-end prochain lors du retour du Brésilien.

« Ils ont rempli la surface de joueurs et ont eu un rebond que nous n’avons pas pu bien gérer », a déclaré Foyth de Villarreal à Movistar.

« Quand ils marquent quatre contre vous, vous pouvez toujours vous améliorer. »