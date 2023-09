Liga : l’Atletico Madrid écrase le lamentable Rayo Vallecano dans une déroute historique de sept buts

Antoine Griezmann a marqué deux minutes après le début du match et l’Atletico Madrid n’a jamais regardé en arrière en battant Rayo Vallecano 7-0 pour sa plus grande victoire à l’extérieur de son histoire dans le championnat espagnol lundi.

Memphis Depay et Nahuel Molina ont également marqué en première mi-temps, Alvaro Morata en a ajouté deux autres après la mi-temps ainsi qu’un chacun par Angel Correa et Marcos Llorente.

Comme cela s’est produit lors d’autres matches, les supporters du stade Vallecas ont appelé à la démission de Luis Rubiales. Le président de la fédération espagnole de football a été sous pression pour démissionner en raison de son comportement lors de la finale de la Coupe du monde féminine, notamment en embrassant un joueur sur les lèvres après la victoire de l’Espagne. .

La déroute contre son rival du sud de Madrid a propulsé l’Atletico à la deuxième place avec sept points, deux derrière le leader, le Real Madrid, la seule équipe à avoir réalisé un début de saison parfait après trois tours.

« Nous avons eu une bonne attitude dès le début », a déclaré l’entraîneur de l’Atletico Diego Simeone.

« Nous avons joué un grand match, avec de la joie et beaucoup d’intensité dès le début », a déclaré Griezmann à Movistar Plus.

« Le premier but nous a donné de la tranquillité d’esprit et nous avons gagné trois points très importants. Reposons-nous et pensons au prochain maintenant. »

Le Rayo a réalisé un bon début de saison et a eu la chance de rejoindre Madrid avec trois victoires. Il s’est ouvert avec des victoires à Almeria et Grenade.

« Nous n’avons pas de mots pour expliquer cela », a déclaré le capitaine du Rayo, Oscar Trejo. « Nous devons nous excuser auprès des supporters qui sont venus ici. Nous étions motivés après les deux premiers matches. C’est comme ça que ça se passe parfois dans le football. »

Le Rayo a également perdu 7-0 à domicile contre Barcelone en 2012.

Le Rayo se rendra ensuite au Real Betis, tandis que l’Atletico accueillera Séville. L’équipe de Simeone a débuté par une victoire à Grenade et un nul au Betis.

Depay a dû être remplacé par Morata à la 35e en raison d’une apparente blessure musculaire.

Plus tôt lundi, Borja Mayoral a converti un penalty à la 84e minute et Getafe a battu le promu Alaves 1-0 pour sa première victoire de la saison.

