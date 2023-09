Liga : Jude Bellingham frappe à nouveau et remporte le derby du Real Madrid

Jude Bellingham a sauvé le Real Madrid avec un but à la 95e minute pour assurer une victoire 2-1 sur Getafe samedi et maintenir le début parfait des Blancos en Liga, alors qu’ils jouaient pour la première fois sous un toit fermé au Santiago Bernabeu.

L’international anglais a inscrit son cinquième but en quatre matches pour arracher trois points lors du derby, le premier match de Madrid sans l’attaquant Vinicius Junior, blessé.

Joselu, le remplaçant du Brésilien, avait ramené l’équipe de Carlo Ancelotti à égalité après que l’ancien attaquant madrilène Borja Mayoral ait donné l’avantage aux visiteurs lors du premier match sous un toit du stade rénové de Madrid.

Madrid, leader de la Liga, a débuté la saison avec ses trois premiers matches à l’extérieur, tandis que les travaux de construction se poursuivaient.

Il a permis de terminer le toit rétractable et celui-ci a été fermé samedi, sous la pluie qui s’est abattue sur la capitale espagnole, mais pas sur les joueurs.

« Je pense que nous avons été simplement gagnants, nous avons bien joué en attaque et nous nous sommes procuré beaucoup d’occasions », a déclaré Joselu.

« Getafe vous rend la tâche difficile mais le Bernabeu nous a poussés à continuer, ces supporters sont incroyables et Madrid n’abandonne jamais. »

Getafe n’a pas prêté l’attaquant de Manchester United Mason Greenwood dans son équipe, après son arrivée vendredi.

L’attaquant était suspendu par les Diables Rouges depuis janvier 2022 après avoir fait face à des allégations d’abus, bien que les procureurs aient par la suite abandonné les charges retenues.

Mayoral partait devant pour les visiteurs et, cherchant à conserver sa place dans l’équipe, il bondit rapidement pour donner l’avantage aux visiteurs.

L’attaquant a profité d’une lourde passe arrière de Fran Garcia, mordant pour récupérer le ballon, contourner Kepa Arrizabalaga et rentrer chez lui après 11 minutes.

Madrid pensait que Bellingham avait gagné un penalty lorsqu’il est tombé sous la pression de Carles Alena, mais l’arbitre a décidé d’annuler le coup de pied après un examen du VAR.

L’Anglais avait commencé à tomber avant que le contact ne soit établi.

Luka Modric s’est approché avec une tête plongeante, bien sauvée par le gardien de Getafe David Soria, assurant que l’avance de son équipe resterait en seconde période – mais pas beaucoup plus longtemps.

Joie de Joselu

Joselu a marqué son premier but madrilène à bout portant lorsque Getafe n’a pas pu dégager le centre taquin de Modric avec l’extérieur de sa botte.

L’international espagnol a débuté à la place de Vinicius, qui s’est blessé aux ischio-jambiers la semaine dernière et devrait être absent pendant plus d’un mois.

« C’est dommage d’être en retard au tableau d’affichage, mais l’équipe a travaillé et nous sommes sortis avec la mentalité que nous allions renverser la situation », a ajouté Joselu.

Le milieu de terrain vétéran Toni Kroos est passé à la vitesse supérieure en seconde période et a presque envoyé Madrid devant, frappant le poteau avec un tir bas, puis forçant un arrêt de Soria avec un autre effort du rebond.

Madrid tournait la vis, Dani Carvajal tirait contre le montant avant que Soria, inspiré, ne réalise un autre arrêt impressionnant à une main pour contrecarrer Joselu.

Cependant, la seule erreur du gardien de but a fini par coûter cher à son équipe, lorsqu’il n’a pu que parer la frappe à longue distance de Lucas Vazquez et que Bellingham a réagi le plus rapidement pour renvoyer le ballon libre.

L’ancien joueur du Borussia Dortmund a désormais marqué cinq des huit buts madrilènes en Liga cette saison, contribuant ainsi à combler le vide laissé par le départ du détenteur du Ballon d’Or, Karim Benzema.

Bellingham rejoint un petit groupe de joueurs qui ont marqué lors de chacun de leurs quatre premiers matches de Liga, dont le meilleur buteur de tous les temps de Madrid, Cristiano Ronaldo.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – AFP)