Liga EA Sports : Rayo Vallecano – Atlético de Madrid en direct

Muuuuuuuuuuuuy buenas tardeeeeeeeeeees. Derbi et Vallecas. El Atlético de Madrid visiter à Rayon avec l’intention de ne pas perdre le combat avec l’arrivée et de suivre les points avec le Real Madrid en pleine semaine de derbi (autre plus). En el Rayo, la duda de si vamos a ver a James Rodriguez quelques minutes sur le césped.

Après la joie qui amènera les Colchoneros à gagner la dernière heure Leipzig en la Ligue des Champions ce sera le Rayon le chargé d’évaluer le fond d’armure du Atlético. Pendant une période où l’amplitude de la plante des rouges-blancs a illusionné sur vos seguidores, les vallecanos auront une note sur les acteurs secondaires d’un Atlético de Madrid que va arriver à Vallecas avec rotations. Avec un entraînement de récupération et un autre pour préparer la ville, Siméone Il s’agit de changer de stade dans un stade où l’on perd plus d’une décennie et où la passe temporaire a été un véritable cycle à l’imposant pour 0-7.

Les de Vallecas quieren prolonger les sensations que déjà avant Osasuna. Bataille seguirá bajo palos, avec una zaga solida et que viene con gol. L’incognita sera, una vez más, la médulaire. Dans la liste están Isi, Embarazada y De Frutosqui destacaron dans la dernière journée. Unai López est sur la liste et James Rodriguez apunta a être suplente dans un 4-4-2 qui pourrait dejar atrás el 4-2-3-1 de Iñigo Pérez.

Le parti va être bon, l’ambiance va être spectaculaire comme toujours à Vallecas et si encima les vivimos todos juntos, pues mejor que mejor. Enseguida nous tenemos onces, anizamos les alineaciones y las cositas que nos cuenten nuestros enviados en el estadio, así que no esperamos más. Je cogiendo sitio que luego paso lista. Arrrrrrancamooooooos.