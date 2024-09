Liga EA Sports : Majorque – Real Sociedad, en direct

Dernière heure de Majorque – Real Sociead en direct de la Liga EA Sports

¡¡¡Buenas tardes, famille de MARCA!!! ¡¡Bienvenidos à la journée 7 de LaLiga!! Programmez la plus grande partie des partis pour la prochaine semaine (entre les mardis 24 et les jeunes 26) este Majorque – Real Sociedad et le Leganes-Athletic du prochain jueves sera dû aux compromis de la Ligue Europa que les deux équipes vasques auront la prochaine semaine. Así lo ha obligado ce calendrier est en retard qui oblige les fontaneros des horaires de LaLiga à effectuer les pilas à partir de septembre.

Nous décidons de nos temps de lleno en el Majorque – Real Sociedad, un choc de rivalité maximale avec les autres équipes qui vont avec des gains de trois après avoir subi des dérapages dans la dernière journée. Les localités voient la Liga perdre au minimum le week-end avant Villarreal face à son aficion dans un choc qui a décidé la dernière minute de match avec le même temps. Ayoze Pérez. Déception pour les Baléares qui tratarán de répondre aujourd’hui au coup. Un coup qui s’est produit après une erreur dans la sortie du ballon qui a fait écho au niveau du travail de l’équipe de Arrasate.

À ce moment-là, le quartier bermellón cherchait le premier trinfo du cursus avant votre arrivée. Lo hará con las bajas confirmadas de Toni Lato por sanción, Maffeo et Llabrés par lésion. Les Baléares récupèrent un Mateu Morey pour le droit latéral. La Real Sociedad attaque à Palma avec la rage.

Imanol a annoncé une grande partie avant Madrid qui a mis fin à ses sanctions contre deux. Los Donostiarras se brillent avec la boiserie des portières de la Reale Arena à trois reprises. La réalité est que Saint-Jacques n’a que quatre points de coing possibles. La Real Sociedad ne peut pas contacter ce parti avec Javi López par lésion, en plus des connaissances de Hamari Traoré et Brais Méndez.

Dans le cas de Mikel Oyarzaballe capitaine semble s’engager dans la normalité après le temps de sélection au cours du temps.

Pues nada, que nadie duda que nous lo vamos a pasar bien, car je suis entré dans un site ordonné et cogé. Nous n’espérons plus rien et ARRAAANCAAAAAMOOOSSS