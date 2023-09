Liga : Barcelone s’émeute contre le Real Betis et l’Atletico Madrid chute à Valence

Les nouveaux arrivants Joao Felix et Joao Cancelo ont marqué leurs premiers buts pour Barcelone lors d’une impressionnante défaite 5-0 contre le Real Betis samedi en Liga.

Plus tôt, l’Atletico Madrid avait été battu 3-0 par Valence à Mestalla, l’entraîneur Diego Simeone le qualifiant de performance « la plus faible » de son séjour au club.

La performance cinq étoiles de Barcelone a été inspirée par Félix, qui a marqué le premier match, avec d’autres buts de Robert Lewandowski, Ferran Torres, Raphinha et Cancelo.

Cette victoire catégorique place provisoirement les Catalans en tête du classement, avec un point d’avance sur leur rival du Real Madrid, qui accueillera la Real Sociedad dimanche.

Barcelone a joué avec un dynamisme qui lui manquait parfois la saison dernière, même s’il a remporté la Liga, se préparant pour son match d’ouverture de la Ligue des Champions mardi contre le Royal Anvers.

Xavi a offert à Felix et à son compatriote Cancelo leurs premiers départs pour le club et ils ont rapidement impressionné les supporters locaux et leur entraîneur.

« Nous parlons de deux joueurs dont la qualité individuelle ne fait aucun doute », a déclaré Xavi aux journalistes.

« Les deux apportent quelque chose de différent qui améliore l’équipe. C’est la qualité individuelle qui fait la différence. »

Le Betis, aligné avec une défense composée uniquement d’anciens joueurs de Barcelone, a joué avec une intention offensive, contrairement à de nombreuses autres équipes qui visiteront le stade olympique temporaire des champions d’Espagne.

Cependant, Barcelone a pris l’avantage après 25 minutes lorsque Oriol Romeu a nourri Felix.

L’attaquant prêté de l’Atletico a contrôlé le ballon, l’a fait passer devant le gardien Rui Silva, puis est rentré cliniquement sous un angle serré.

« Je suis très heureux de recommencer, les sensations sont très bonnes, c’est facile de jouer dans cette équipe », a déclaré Félix à Movistar.

Felix, signé par l’Atletico Madrid pour un montant record de 126 millions d’euros (134 millions de dollars) en 2019, n’a pas réussi à trouver une forme constante dans la capitale et a été prêté à Chelsea la saison dernière.

« Je suis heureux, le changement m’a fait du bien, à moi et à ma famille, je suis très heureux ici », a-t-il ajouté.

Lewandowski a doublé l’avance de Barcelone lorsqu’il a récupéré la passe d’Andreas Christensen et est rentré chez lui, mais le but a été marqué par Felix, dont le mannequin intelligent a permis au ballon de trouver l’attaquant polonais.

Torres, sélectionné devant la starlette adolescente Lamine Yamal, a marqué le troisième, avec un coup franc bas autour du mur – le premier Barcelone a marqué depuis une frappe de Lionel Messi en mai 2021.

L’ailier, qui se surnomme lui-même le « requin » depuis l’été après avoir travaillé sur les aspects mentaux du jeu et retrouvé son meilleur niveau de forme physique, a célébré avec effusion.

« Je ne savais pas que nous n’avions pas marqué de coup franc depuis Messi », a déclaré Torres.

« J’ai beaucoup de confiance, j’y travaille et je continuerai à le faire. »

Raphinha, qui a remplacé Torres, a rapidement ajouté le quatrième quelques instants seulement après son entrée dans la mêlée avec un effort percé de l’extérieur de la surface dans le coin inférieur.

Cancelo a joyeusement ajouté le cinquième pour couronner une excellente performance individuelle, écorchant l’ancien arrière gauche de Barcelone Juan Miranda et rentrant chez lui à travers le but.

Il reste à voir si le nouveau look de Barcelone pourra rivaliser avec les meilleurs d’Europe, mais cette démonstration effrénée a mis en évidence la qualité offensive améliorée dont ils disposent cette saison.

L’entraîneur de l’Atletico, Simeone, a déclaré que son équipe avait réalisé sa « plus faible » performance de ses 12 années de règne lors de sa défaite de trois buts contre Valence.

Hugo Duro a marqué un doublé pour les hôtes et Javi Guerra a marqué le troisième alors qu’ils dominaient.

Los Che a bien commencé la saison après avoir flirté avec la relégation jusqu’au dernier jour de la campagne précédente, et ce fut sa meilleure sortie sous la direction de l’entraîneur Ruben Baraja.

« Nous avons réalisé le match le plus faible depuis mon arrivée au club et nous devons féliciter nos adversaires », a déclaré Simeone.

La défaite était la pire façon pour l’Atletico de préparer le début de sa campagne de Ligue des champions mardi à la Lazio.

« Ils sont entrés dans le match avec beaucoup plus d’intensité et si vous n’y parvenez pas… il est impossible de gagner un match », a déclaré le gardien de l’Atletico Jan Oblak.

« Nous devons nous regarder dans le miroir. Nous savons que nous pouvons donner beaucoup plus que ce que nous avons donné aujourd’hui. »

Plus tôt, l’Athletic Bilbao avait remporté une victoire convaincante 3-0 contre Cadix pour se classer provisoirement troisième.

Majorque a remporté une victoire tardive 1-0 contre le Celta Vigo grâce au but de Vedat Muriqi.

