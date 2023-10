Liga : Barcelone se contente d’un match nul contre Grenade, l’Atletico Madrid bat la Real Sociedad

Barcelone est revenu de deux buts d’avance pour partager un match nul 2-2 passionnant avec Grenade, mais a perdu du terrain dans la course au titre de la Liga dimanche.

Bryan Zaragoza a donné deux buts d’avance aux hôtes, mais les buts de Lamine Yamal et Sergi Roberto ont préservé le record des champions en tant que seule équipe invaincue en Liga.

Cependant, les Catalans sont désormais troisièmes et à trois points du leader, le Real Madrid, et un derrière leurs voisins de Gérone, qui ont tous deux gagné samedi.

Antoine Griezmann a converti un penalty tardif pour arracher à l’Atletico Madrid, quatrième place, une victoire controversée 2-1 contre la Real Sociedad avant le match nul de Barcelone.

Saragosse a marqué deux fois en première mi-temps, sortant de l’impasse après seulement 17 secondes – le but le plus rapide que Barcelone ait concédé au 21e siècle.

Yamal a ramené Barcelone dans le match juste avant la mi-temps, devenant ainsi le plus jeune buteur de la Liga à 16 ans et 87 jours.

L’équipe de Xavi Hernandez a égalisé à trois minutes de la fin lorsque le remplaçant Sergi Roberto rentrait chez lui, mais ils n’ont pas réussi à trouver un vainqueur tardif dans une finale à indice d’octane élevé.

Il s’agissait de leur troisième retour ces dernières semaines, battant le Celta Vigo avec deux buts d’avance et deux fois menés à Majorque lors d’un autre match nul 2-2.

« Je pense que nous avons totalement dominé, nous nous sommes créés des occasions, nous méritons plus, mais (nous avons fait match nul) à cause de nos propres erreurs, nous ne pouvons pas commencer de cette façon », a déclaré Xavi à DAZN.

« On enlève un point, ce qui pour nous, ce n’est pas suffisant. »

La soirée de Barcelone a également été gâchée par une blessure au genou de Jules Kounde, les Catalans s’occupant déjà de Robert Lewandowski, Frenkie de Jong, Pedri et Raphinha dans la salle de soins.

Après que Gavi ait perdu le ballon, Lucas Boye a nourri Saragosse, qui a tiré sur Marc-Andre ter Stegen pour ouvrir le score dès la première minute.

Saragosse a ensuite doublé l’avance des hôtes au stade Nuevo Los Carmenes avec un brillant but individuel, laissant Kounde vaciller avant de terminer sublimement avec l’extérieur de sa chaussure dans la lucarne.

« Bryan est comme une balle… pas facile à arrêter quand il sprinte », a admis Xavi.

Barcelone a trouvé un moyen de revenir dans le match dans les arrêts de jeu de la première mi-temps lorsque Félix a poussé le ballon sur le chemin de Yamal à quelques mètres seulement et il est rentré chez lui pour battre un autre record.

« À ce moment-là, je pensais plus au retour qu’au but et au record, mais je suis très heureux », a déclaré Yamal.

Les visiteurs cherchaient à égaliser et finalement, c’est Sergi Roberto qui a repoussé le centre à ras de terre d’Alejandro Balde dans la phase finale.

Saragosse a failli remporter son tour du chapeau mais a décoché un tir sur le poteau alors que le match se poursuivait de bout en bout.

Félix a dirigé ce qu’il pensait être le vainqueur et Xavi a bondi de joie sur la ligne de touche, mais Ferran Torres, qui n’a pas touché le ballon mais qui a été jugé comme gênant le jeu, était hors-jeu.

« Aussi facilement qu’ils l’ont exclu, ils auraient pu le donner… Ferran n’interfère avec personne », a déclaré Xavi.

L’entraîneur de Grenade, Paco Lopez, s’est dit fier de son équipe et a exprimé l’espoir que l’ailier de Saragosse, âgé de 22 ans, garderait les pieds sur terre.

« Je félicite mon équipe et mes joueurs, je ne peux pas leur demander plus », a déclaré Lopez à DAZN.

Le nul maintient Grenade 19ème, à deux points de la sécurité.

L’Atletico bat la Real Sociedad

L’Atletico a battu la Real Sociedad dans un match qui a été décidé par deux appels de pénalité après que Samuel Lino ait donné l’avantage à l’équipe de Diego Simeone et que Mikel Oyarzabal ait égalisé pour les visiteurs basques.

L’équipe basque était furieuse après avoir vu un penalty tourné pour handball. Ensuite, l’arbitre a accordé un penalty à l’Atletico dans les phases finales après que Carlos Fernandez ait manipulé par inadvertance un tir de Griezmann, et le Français l’a marqué.

Malgré les décisions favorables à son équipe, Griezmann a déclaré que la règle du handball devrait être modifiée.

« Ils doivent établir une règle selon laquelle si ça touche la main, c’est une pénalité, et sinon il n’y a pas, pas (seulement) l’interprétation de l’arbitre », a déclaré Griezmann à DAZN.

« Aujourd’hui, il l’a interprété en notre faveur et nous avons gagné, à d’autres occasions, ce sera différent. »

Villarreal a perdu 2-1 à domicile contre Las Palmas, tandis que le Real Betis a fait match nul 1-1 contre Alaves et l’attaquant controversé Mason Greenwood a marqué son premier but pour Getafe lors d’un match nul 2-2 contre le Celta Vigo.

