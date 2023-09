Liga : Barcelone réalise un retour sensationnel dans les 10 dernières minutes en s’imposant 3-2 contre le Celta Vigo

L’attaquant polonais de Barcelone, Robert Lewandowski, a marqué un doublé tandis que l’arrière portugais, vainqueur de Joao Cancelo, a aidé Barcelone à sceller une superbe victoire de retour contre le Celta Vigo avec le score de 3-2 samedi pour les amener au sommet de la Liga.

EN SAVOIR PLUS: Jeux asiatiques 2023 : décompte des médailles, calendrier, résultats, date, sites et plus

L’équipe catalane avait deux buts d’avance jusqu’aux 10 dernières minutes du match alors que Jorden Strand Larsen et Anastasios Douvikas marquaient pour l’équipe à l’extérieur et semblaient être sur la bonne voie pour une victoire sensationnelle contre les champions en titre de la Liga.

Cependant, l’attaquant vétéran Lewandowski a marqué deux fois en cinq minutes pour ramener Barcelone à égalité et Cancelo a sprinté dans la surface pour tirer de manière décisive à la 89e minute.

L’entraîneur rusé du Celta, Rafa Benitez, s’est installé de manière défensive, contrairement aux récents visiteurs de Barcelone, le Real Betis et le Royal Anvers, dont l’intention offensive en a fait des agneaux pour l’abattoir.

EN SAVOIR PLUS: Premier League : Manchester United enregistre une victoire 1-0 contre Burnley alors que Bruno Fernandes frappe – News18

Barcelone a marqué 10 buts lors de ses deux matches précédents, son entraîneur Xavi affirmant que c’était le meilleur qu’ils avaient joué sous son règne, mais cette performance se situait largement à l’autre extrémité du spectre.

« Je faisais beaucoup d’erreurs techniques, ce n’est pas normal dans mon jeu – je dois m’améliorer, nous devons tous nous améliorer », a déclaré Cancelo à Movistar.

« C’est toujours mieux de mal jouer et de gagner que de bien jouer et de perdre, les trois points sont la chose la plus importante. »

Les hôtes contrôlaient les premiers matches, mais sans créer beaucoup de danger, mais le Celta Vigo prenait l’avantage contre le cours du jeu après 19 minutes.

Andreas Christensen faisait jouer Strand Larsen après qu’un corner n’ait été que partiellement dégagé, et l’attaquant norvégien a terminé cliniquement devant Marc-Andre ter Stegen.

Joao Felix n’a pas pu contrôler une passe bien récupérée de Frenkie de Jong avant que le milieu de terrain néerlandais ne reçoive un coup et soit remplacé par l’adolescent tenace Gavi.

Le Celta a eu une belle occasion de marquer le deuxième mais Ter Stegen a repoussé la tête de Strand Larsen et Lucas de la Torre a coupé le rebond avec le but béant.

EN SAVOIR PLUS: GP du Japon : Max Verstappen remporte le titre de champion des constructeurs Red Bull Seal – News18

Xavi a remanié son peloton à la mi-temps, faisant appel à Ronald Araujo pour sa première apparition après une blessure aux ischio-jambiers, ainsi qu’à l’ailier de 16 ans Lamine Yamal.

Araujo a piqué les paumes d’Ivan Villar avec une frappe puissante à distance et Ferran Torres a gâché une belle occasion, tirant largement alors qu’il courait au but.

Ter Stegen a réalisé un autre bel arrêt pour contrecarrer Jonathan Bamba alors que le Celta cherchait une seconde.

Finalement, c’est grâce à la nouvelle recrue Douvikas, qui a marqué après avoir heurté le ballon parfaitement lesté d’Iago Aspas.

Barcelone a riposté rapidement, Lewandowski envoyant le ballon au-dessus de la tête de Villar et hors de la barre transversale après que Félix lui ait intelligemment envoyé un ballon par-dessus.

Cela a déclenché un feu qui manquait auparavant dans la performance de Barcelone, Lewandowski marquant le deuxième but quatre minutes plus tard après que Cancelo ait repoussé le ballon sur son chemin.

Le défenseur prêté de Manchester City a eu un impact rapide depuis son arrivée le dernier jour du mercato estival et n’a pas peur d’avancer à la recherche d’opportunités offensives.

Cancelo en a trouvé un pour remporter le match à Barcelone, envoyant le centre de Gavi devant Villar avec les prouesses d’un attaquant.

« Nous avons joué un jeu défensif et les contre-attaques ont très bien fonctionné, mais Barcelone est habitué à jouer comme ça et à partir de la 80e minute, la fatigue nous a rattrapés », a déclaré le défenseur du Celta Oscar Mingueza, ancien barcelonais, à Movistar.

« Ce que nous ne pouvons pas faire, c’est laisser filer de cette manière un match dans lequel nous avons pris deux buts d’avance. »

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – AFP)