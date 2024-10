Liftoff lance Cortex, sa plate-forme ML de nouvelle génération qui génère des performances de campagne publicitaire mobile supérieures

Cortex représente une avancée significative dans l’infrastructure technologique ML de Liftoff, permettant une innovation produit plus rapide et des campagnes publicitaires plus efficaces.

REDWOOD CITY, Californie., 9 octobre 2024 /CNW/ — Décollage a annoncé aujourd’hui le lancement de sa plateforme d’apprentissage automatique de nouvelle génération, Cortex. En adaptant les modèles de réseaux neuronaux pour améliorer l’efficacité des campagnes, Cortex représente une avancée significative dans l’application de l’apprentissage automatique à la technologie publicitaire.

S’appuyant sur des années d’innovation, Cortex améliore considérablement la puissance de calcul, permettant une meilleure reconnaissance des formes et un traitement des données plus de 10 fois supérieur à la capacité des modèles de régression logistique.



Cette capacité de traitement accrue permet à Cortex d’utiliser davantage de signaux uniques provenant de la plateforme Liftoff, notamment le SDK de monétisation de Vungle et GameRefinerypour fournir des prévisions plus précises dans un environnement de plus en plus complexe. Combinées, ces avancées génèrent des conversions plus fréquentes et à forte valeur ajoutée et des dépenses publicitaires plus efficaces pour les annonceurs.

« Cortex marque une avancée significative dans la technologie de la publicité mobile », a déclaré Jeremy Bondy, PDG de Liftoff. « Chez Liftoff, le succès est défini par les résultats commerciaux mesurables que nous fournissons à nos partenaires. Il est inspirant de voir Cortex relever déjà la barre des performances dans ce domaine.

« Nos nouveaux modèles d’apprentissage profond nous permettent d’exploiter davantage de données de notre plateforme exclusive, en optimisant les campagnes pour fournir des résultats supérieurs. Ces modèles s’entraînent et itèrent également plus rapidement, nous donnant l’agilité nécessaire pour réagir rapidement dans un marché en constante évolution. Nous croyons en cette innovation. ouvre de nouvelles opportunités de croissance substantielles sur l’ensemble de la plateforme Liftoff. »

Cortex a déjà apporté des améliorations de performances notables à ses débuts. En moyenne, les campagnes publicitaires ont enregistré une diminution de 23 % des CPI, une diminution de 21 % des CPA et une augmentation de 16 % du ROAS.

Des clients comme le développeur de jeux sud-coréen Playlinks constatent déjà les avantages de Cortex. « Grâce à sa forte logique de ML, Cortex, Liftoff a montré d’excellents résultats en matière de ROAS par rapport à d’autres réseaux, et la proportion de nouveaux utilisateurs est élevée de près de 80 % sur iOS », a déclaré Seokyung Lee, responsable marketing chez Playlinks. « Son soutien à l’optimisation et à la créativité a également eu un impact constant sur les résultats des campagnes. »

Bigo Live, une plateforme mondiale de diffusion en direct, a déclaré : « Liftoff développe activement des méthodes d’optimisation pour répondre aux besoins des annonceurs. Surtout avec l’aide de l’UGC et de Cortex, nous avons observé un CPI plus faible et une meilleure fidélisation des utilisateurs. »

Les principales caractéristiques et avantages des modèles avancés d’apprentissage automatique de Cortex incluent :

Traitement amélioré des données : Cortex est capable d’ingérer, d’analyser et de trouver des modèles au sein d’ensembles de données beaucoup plus vastes et variés, permettant ainsi une meilleure prise de décision quant au lieu et au coût de soumission d’une offre.

Cortex est capable d’ingérer, d’analyser et de trouver des modèles au sein d’ensembles de données beaucoup plus vastes et variés, permettant ainsi une meilleure prise de décision quant au lieu et au coût de soumission d’une offre. Adaptabilité améliorée : Cortex réagit rapidement aux évolutions du marché, en prenant des décisions éclairées avec moins de points de données tout en actualisant les données plus fréquemment pour refléter les conditions en temps réel.

: Cortex réagit rapidement aux évolutions du marché, en prenant des décisions éclairées avec moins de points de données tout en actualisant les données plus fréquemment pour refléter les conditions en temps réel. Efficacité accrue : En automatisant davantage d’aspects de la gestion des campagnes, Cortex permet aux annonceurs de se concentrer sur la planification stratégique et le développement créatif.

Ensemble, l’approche basée sur les données de Cortex permet aux annonceurs de maximiser leur retour sur investissement en identifiant les canaux, les audiences et les éléments créatifs les plus efficaces.

Pour plus de détails, visitez Liftoff.io ou apprenez-en plus sur Cortex ici.

À propos du décollage

Décollage aide les entreprises mobiles à maximiser leurs revenus. Il fournit des solutions de marketing, de monétisation et de création basées sur l’apprentissage automatique qui créent de meilleures expériences publicitaires et connectent les gens aux produits qu’ils aiment.

