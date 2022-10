L’IFS dit que les ménages “perdront 2 £ en gels furtifs” pour chaque 1 £ de réduction d’impôt de Liz Truss

Pour chaque livre que les ménages reçoivent grâce aux réductions d’impôts de Liz Truss, deux fois plus seront prélevés lors de “gels furtifs”, a averti un groupe de réflexion économique de premier plan.

Les chiffres arrivent avant même que des millions de personnes ne devraient subir une hausse des versements hypothécaires à la suite du mini-budget désastreux de Kwasi Kwarteng.

Plus tôt cette semaine, Mme Truss a été forcée par ses propres députés de se débarrasser d’une partie du budget, prévoit de supprimer le taux d’imposition de 45 pence, payé par ceux qui gagnent plus de 150 000 £.

Mais le plan budgétaire d’il y a 10 jours comprend toujours un certain nombre de réductions d’impôts majeures, notamment des réductions des cotisations d’assurance nationale et une réduction de 1 pence du taux d’imposition de base.

Cependant, ceux-ci surviennent pendant ce qui est un gel de quatre ans des seuils d’imposition sur le revenu. De nombreux autres seuils et valeurs d’impôts et de prestations sont également gelés indéfiniment, a averti l’IFS.

Le seul gel de quatre ans de l’allocation personnelle signifie que d’ici 2025-2026, 1,4 million de personnes supplémentaires paieront de l’impôt sur le revenu, soit un total de 35,4 millions, soit deux adultes sur trois.

Le même gel du seuil de taux plus élevé signifie également qu’au même moment, 1,6 million de personnes supplémentaires paieront cela, un total record de 7,7 millions de personnes.

Après le demi-tour à 45p, il y aura trois fois plus de contribuables à taux supplémentaire que lors de son introduction – 760 000 au lieu de 240 000.

La recherche fait partie du “budget vert” de l’IFS qui sera dévoilé plus tard cette semaine.

L’IFS a également souligné les domaines du système de prestations où les gels nuisaient aux gens ordinaires.

Environ un demi-million de familles devraient perdre tout ou partie de leurs droits aux allocations familiales d’ici 2025-26, car le seuil de 50 000 £ auquel elles commencent à diminuer a été gelé depuis 2013.

Tom Wernham, l’auteur du rapport, a déclaré: “De tous les changements apportés aux impôts et aux prestations au cours des trois prochaines années, le gel de divers seuils et allocations d’impôts et de prestations est le plus important et le moins transparent.

“Les gels dépassent de loin les politiques phares telles que la réduction de 1 pence du taux de base de l’impôt sur le revenu ou l’annulation de la taxe sur la santé et les soins sociaux, et ils devraient entraîner des millions de personnes supplémentaires dans le système fiscal et dans des taux d’imposition plus élevés. .

“Donner d’une main et prendre de l’autre de cette manière est opaque et furtif – et lorsque l’inflation est volatile, l’impact peut varier énormément de ce que le gouvernement avait initialement prévu.

“Par exemple, la poussée inattendue d’inflation à laquelle nous sommes actuellement confrontés signifie que le gel des seuils d’imposition sur le revenu est environ quatre fois plus important que prévu lorsque la politique a été annoncée.”

L’analyse s’est concentrée sur l’évolution des prestations et des impôts sur le revenu des personnes physiques et n’a pas intégré les réductions récemment annoncées de l’impôt sur les sociétés ou du droit de timbre.

L’IFS n’a également pris en compte que les changements apportés au système d’imposition et de prestations qui devraient encore être en place en 2025-26, et n’a pas intégré la garantie du prix de l’énergie, les subventions uniques en fonction du coût de la vie ou la réduction de 5 pence des taxes sur les carburants.

Tom Waters, économiste de recherche senior à l’IFS et autre auteur du rapport, a déclaré : « Pratiquement chaque partie du système d’imposition et de prestations contient des allocations, des montants ou des seuils qui sont gelés, souvent indéfiniment.

“Certains sont farfelus – la prime de Noël, versée aux retraités et aux bénéficiaires de prestations d’invalidité, a été gelée à 10 £ depuis 1977, période au cours de laquelle les prix ont plus que quintuplé.”

Alex Beer, responsable du programme d’aide sociale à la Nuffield Foundation, a déclaré: «Les seuils d’imposition et de prestations gelés ne tiennent pas compte des variations du coût de la vie et, par conséquent, peuvent ne pas refléter les besoins des ménages.

«Un exemple est le plafond des prestations, où le gel du seuil augmente considérablement le nombre de familles soumises au plafond et réduit le montant du soutien réel offert par le système de prestations.

“Les preuves montrent que les parents actuellement soumis au plafond ont du mal à répondre aux besoins fondamentaux de leurs enfants, et que cela augmente la mauvaise santé mentale maternelle et les risques affectant le développement émotionnel et physique des enfants.”