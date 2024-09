Life360 et la nouvelle gamme Tile tiennent leurs promesses. Devriez-vous les utiliser ?

Life360 a mis à jour sa gamme de trackers Bluetooth populaires et pour 2024, nous voyons un nouveau Tile Mate, un Tile Pro, un Tile Slim et un Tile Sticker, tous avec une meilleure portée et des fonctionnalités améliorées par rapport aux modèles précédents.

J’utilise les produits Tile, j’étais donc impatient de voir ce que l’entreprise avait à offrir pour sa nouvelle gamme, ainsi que de voir comment fonctionne la nouvelle intégration avec l’application Life360.

Life360 m’a offert un abonnement Platinum gratuit à leur application pour tester les nouveautés. Cela coûte normalement 24,99 $ par mois. Il existe un niveau d’adhésion gratuit et un niveau Gold à 14,99 $ par mois. Vous pouvez lire une comparaison de chaque option d’adhésion ici.

Je ne suis pas membre de Life360 en temps normal, mais j’utilise mes trackers Tile via l’application Tile depuis des années. Je vais parler à la fois de l’application Life360 et du nouveau matériel Tile et partager mes impressions.

L’application Life360 fonctionne exactement comme annoncé

(Crédit image : Life360)

Si vous ne le connaissez pas, Life360 est un service qui suit les mouvements des personnes et les appareils que vous avez placés dans un groupe. Chaque membre du groupe doit installer l’application et s’inscrire au service, il n’y a donc aucun suivi des personnes sans que cela soit évident.

L’application propose de nombreuses fonctionnalités, en particulier pour les membres Platinum. Vous êtes informé de l’endroit où se trouve chaque personne via ses appareils (un téléphone avec l’application ou un appareil Tile) ainsi que de ses déplacements vers et depuis l’appareil. Vous pouvez recevoir des alertes configurables lorsque quelqu’un a quitté une destination, lorsqu’il est arrivé, combien de temps cela a pris et pendant qu’il se déplace. De plus, vous pouvez voir quand la batterie d’une personne est dangereusement faible ou le dernier endroit où elle se trouvait en cas de perte de connectivité et même une notification lorsqu’un vol a atterri.

(Crédit image : Future)

Lors de mes tests, j’ai constaté que tout fonctionnait exactement comme annoncé. Si ma femme quittait la maison pour aller à l’épicerie, je pouvais suivre sa progression ainsi que l’heure à laquelle elle partait ou si elle devait s’arrêter pour faire le plein. Si vous prenez le temps de saisir des noms conviviaux pour les endroits que vous fréquentez, ils sont utilisés dans la notification afin que vous voyiez un message comme « Terry est à Exxon » au lieu de savoir que quelqu’un a conduit pendant 11 minutes et se trouve à un endroit sur une carte qui ne signifie peut-être pas grand-chose pour vous.

Avec la gamme Tile 2024, il existe une nouvelle fonction SOS via l’application Life360. Vous pouvez appuyer trois fois sur le bouton d’un Tile et déclencher une alerte pour tous les membres de votre cercle ou appeler les numéros d’urgence désignés. Cela fonctionne également comme annoncé, même si je n’ai connecté aucun numéro de téléphone ou service d’urgence. Cela fonctionne en tandem avec une fonction de détection de collision pour offrir une tranquillité d’esprit à de nombreuses personnes. Cette fonction SOS est gratuite pour tous les niveaux d’abonnement.

De plus, les nouveaux trackers Tile sont entièrement intégrés à l’application Life360 et peuvent être utilisés pour localiser et faire sonner les appareils connectés de la même manière que l’application Tile autonome.

Pour référence, j’utilise Life360 avec les autorisations de localisation autorisées sur un Google Pixel 8a, et ma femme l’utilise de la même manière sur un Pixel 7a. Nous remarquons tous les deux un effet minime sur la durée de vie de la batterie, mais aucun impact réel sur les performances, bien qu’il y ait beaucoup de notifications si vous gardez tout activé.

Ce que je retiens, c’est que l’application fonctionne bien avec les nouveaux appareils Tile et fait tout ce qu’elle est censée faire. Les autorisations qu’elle demande sont logiques, même si elle partage certaines données personnelles avec des tiers. Vous pouvez demander la suppression de toutes vos données si vous le souhaitez. Ces pratiques de sécurité des données varient en fonction de votre lieu de résidence, mais voici comment cela fonctionne aux États-Unis.

Les nouvelles tuiles

(Crédit image : Life360)

J’attendais avec impatience une mise à jour de Tile. J’utilise toujours les trackers Tile parce qu’ils me conviennent le mieux. Je vis dans les Appalaches. C’est paisible et beau ici, mais vous ne verrez pas beaucoup d’iPhones ou de nouveaux téléphones Android avec UWB. Les solutions de suivi des appareils de Google et d’Apple peuvent être meilleures que celles de Tile dans certains endroits, mais pas ici. J’ai pu localiser un portefeuille perdu grâce au réseau Bluetooth de Tile, donc je m’en tiendrai à ce qui fonctionne.

Chez moi, nous utilisons Tile sur nos clés et nos portefeuilles et en gardons un dans la voiture. Ma femme a également un Tile attaché à la bandoulière de son sac à main et j’en ai un dans la poche de mon sac d’ordinateur portable. Nous sommes clients de Tile depuis un certain temps.

Comme mentionné précédemment, j’utilise Tile via l’application autonome Tile, et non via Life360. Le nouveau matériel Tile devrait également bien fonctionner pour moi.

Les Tile Mate, Tile Slim et Tile Pro ont augmenté leur portée effective jusqu’à 150 mètres à partir d’un téléphone connecté. Cela représente la moitié d’un terrain de football et si vous vous trouvez dans une zone avec beaucoup de trafic, il y a de fortes chances qu’une personne utilisant l’application Tile ou l’application Life360 se trouve à portée de temps en temps. Une portée plus grande signifie une meilleure chance de retrouver vos objets perdus et c’est pourquoi vous voulez un appareil comme un Tile.

Les haut-parleurs des modèles Tile Mate, Tile Pro et Tile Sticker ont également été améliorés pour être plus puissants que ceux des modèles précédents, beaucoup plus puissants, d’après mon expérience. Cela permet de retrouver plus facilement les objets, qu’ils soient coincés sur le canapé ou tombés dans les buissons.

Enfin, quelque chose que ma femme espérait : les Tile Mate et Tile Slim sont disponibles en différentes couleurs. Vous pouvez choisir entre le noir, le bleu, le vert, l’orange, le rose, le blanc ou le jaune, ainsi que différentes combinaisons de chacun. Pour un accessoire que vous aurez sur vos clés ou sur un sac, c’est logique. Les gens achèteront un Tile simplement parce qu’il est coloré.

J’aime ce que je vois des nouveaux appareils Tile. Je teste un Tile Mate, un Tile Slim et un Tile Sticker, et encore une fois, ils font exactement ce que l’on attend d’eux. J’achèterai un deuxième Tile Mate et un Tile Pro pour remplacer ceux que j’ai actuellement, et une fois que la batterie de mon Tile Slim sera épuisée, j’en achèterai un nouveau pour le remplacer.

Une dernière chose : les autocollants pour carrelage fonctionnent mieux lorsqu’ils sont collés sur un morceau de velcro afin de pouvoir les déplacer vers un autre appareil chaque fois que vous en avez besoin. Sinon, ils sont plutôt bien collés en place.

La grande question : devriez-vous l’utiliser ?

(Crédit photo : Jerry Hildenbrand)

C’est là le problème. Beaucoup de gens considèrent Life360 comme invasif. Certains le considèrent comme un aide à la traite des êtres humains ou pour une surveillance secrète et prédatrice.

Ayant déjà utilisé le service, je peux certainement voir comment il pourrait être utilisé de cette façon. Il est assez simple de l’installer secrètement sur le téléphone de quelqu’un, et cacher les icônes d’application n’est pas difficile. Je pourrais installer Life360 sur le téléphone de quelqu’un d’autre et probablement m’en sortir en l’utilisant sans qu’il ne sache si j’ai accès à son téléphone pendant quelques minutes.

Un peu plus inquiétant, mais dans le même ordre d’idées, les applications d’Apple et de Google pour trouver des traqueurs inconnus ne détectent pas un appareil Tile à proximité. Certes, les appareils ne font rien s’ils ne sont pas connectés au réseau Tile via une application compagnon appropriée, mais je sais par expérience que de nombreuses personnes font partie du réseau Tile. Je pourrais mettre un autocollant Tile sur votre voiture sans que vous le sachiez et avoir de bonnes chances de garder un œil sur vos mouvements avec des détails incroyables.

Le problème est le suivant : l’application Life360 et les appareils qui vous aident à suivre des objets et des personnes sont utiles à beaucoup de gens. Life360 affirme qu’une famille américaine sur neuf utilise son service et a besoin de ce type de logiciel. Il fonctionne bien et a un effet minimal sur votre batterie, ce qui est exactement ce qu’un service comme celui-ci devrait faire.

Ces personnes ne font pas partie d’un réseau de traite d’êtres humains ou ne traquent pas une ex-petite amie. Lorsque des personnes font ce genre de choses, ce n’est pas la faute de Life360, et il existe de nombreux autres services qui feront la même chose même si Life360 disparaît.

Je ne peux pas reprocher à une entreprise les choses horribles que les gens font, même si un produit qu’elle propose rend ces choses horribles plus faciles. Life360 ne se présente pas comme un moyen de suivre secrètement quelqu’un ; il se présente comme un moyen pour les familles de garder un œil sur leurs enfants ou leurs aînés. Il serait vraiment doué pour cela si cela vous semble être quelque chose dont vous avez besoin.

J’ai des problèmes avec le partage de données personnelles, et ma famille est petite ; aucun adolescent ne conduit ma voiture pour surveiller mes déplacements, et ma mère est saine d’esprit. Life360 n’est pas pour moi, même s’il offre quelques fonctionnalités pratiques, comme le fait de savoir que le téléphone de ma femme est tombé en panne alors qu’elle était sortie l’après-midi.

D’autres familles sont différentes et peuvent trouver cela très utile. Si vous recherchez une application comme celle-ci, Life360, en particulier avec les nouveaux appareils Tile, fonctionne très bien et vous devriez y jeter un œil.

Si vous cherchez une application qui puisse faire quelque chose de malhonnête, vous en trouverez une. On ne peut pas blâmer une entreprise qui a fait le travail nécessaire pour se légitimer.