Life Is Strange : les réalisateurs de Double Exposure discutent de Caulfield, Canon et Switch

Que faisiez-vous en 2015 ?

Peut-être que vous jouiez aussi à des jeux vidéo à l’époque, alors pour rappel, 2015 a été l’année de sortie de cette épopée radicale. Metal Gear Solid Vle quelque peu polarisant Retombées 4et les chouchous indépendants Rocket League et Undertale. Si vous étiez l’une des rares personnes à utiliser une Wii U, il est possible que vous vous cachiez dans les halls de Splatoon.

2015 a également été l’année du coup d’envoi du feuilleton de science-fiction de Square Enix, bien nommé Et si? avant sa sortie dans le monde sous le nom de Life is Strange. Il s’agissait d’une sortie curieuse pour un éditeur connu principalement comme le titan du jeu de rôle de l’industrie. Et même, euh, plus étrange, l’éditeur a laissé le développeur Dontnod créer ce drame original pour adolescents basé sur des choix et un nombrilisme juste après la sortie de son jeu d’action-aventure. Souviens-toi de moiune vision hors champ gauche qui a payé ; Life is Strange a donné naissance à deux suites, plusieurs suites de DLC, une réédition remasterisée et maintenant, près de 10 ans plus tard : Life is Strange: Double Exposure, développé par les vétérans de la série Deck Nine (Life is Strange: True Colors, The Expanse : une série révélatrice).

En fait, c’est tout cela qui rappelle tout ce qui s’est passé depuis 2015 qui constitue l’intrigue secondaire de Double Exposure. Nous obtenons enfin la première suite directe de la série, qui suit le protagoniste original de Life Is Strange, Max Caulfield, aujourd’hui photographe d’une vingtaine d’années et à environ une décennie des événements cataclysmiques du titre original.

Se concentrer

Le retour de la comédienne originale Hannah Telle dans le rôle de la voix de Max, reprenant le personnage avec lequel elle a vieilli, contribue encore davantage à l’effet de nostalgie. « Nous sommes ravis qu’elle ait hâte de revenir. Heureusement, nous n’avons même pas eu à réfléchir à ce que nous aurions choisi de faire sans elle », a déclaré le directeur du jeu. Jonathan Stauder nous a dit lors d’une avant-première à la PAX West.

L’original Life is Strange a suivi Max au lycée, où le joueur et le personnage ont découvert qu’elle avait la capacité surnaturelle de faire une pause et d’inverser le temps. Une décennie plus tard dans Exposure, après avoir découvert le corps sans vie de son amie Safi, Max est obligée de retrouver les pouvoirs qu’elle a reniés après la fin du jeu original. Non, vous ne pouvez pas éliminer le drame de Life is Strange. Après avoir d’abord tenté d’annuler la tragédie, Max découvre accidentellement qu’elle a développé un pouvoir supplémentaire : la possibilité d’entrer et de sortir de lignes temporelles alternatives – ce qui, ce n’est pas une coïncidence, est le point fort du gameplay de Double Exposure.

Mais qu’en est-il du fait inévitable que le jeu original est l’aboutissement de choix menant à deux résultats très différents ?

« Les deux fins du jeu original Life is Strange sont canoniques », déclare le directeur narratif Felice Kuan. « Vers le début de Life is Strange : Double Exposure, Safi s’intéresse au passé de Max et, dans cette conversation, le joueur choisira la fin LiS qu’il souhaite utiliser pour son jeu. » Oui, Deck Nine préserve la pureté. du choix du joueur intact en ne canonisant aucun des événements. Ce qui s’est finalement passé dans Life is Strange restera à vous.

« J’ai participé à plusieurs projets plus tard au cours de la vie de la série, donc aux prises avec [a series’ past] C’est quelque chose auquel je suis assez habitué », a expliqué Stauder, un vétéran de Telltale Games et de ses multiples franchises avant de diriger la franchise Life is Strange.

Exposition au gameplay

Notre démo a commencé plus tard dans le jeu après que Max ait découvert ses nouveaux pouvoirs, dans une scène où vous êtes placé au milieu d’une détention tendue entre son ami professeur d’école, Moses, et un détective de la police locale.

Max arrive à l’école après les heures d’ouverture et découvre Moïse sur le point d’être arrêté, en attendant la descente imminente dans sa classe. La tension entre les minorités et les forces de police des petites villes est peut-être l’intrigue la plus fréquente de la série, mais les événements réels de la décennie écoulée ont contribué à rendre les conséquences de la dernière situation difficile de Max moins ambiguës et plus résolues que jamais. .

Heureusement pour Moses, nous pouvons jouer au chat et à la souris avec la police grâce à la capacité de Max à voir des larmes de lumière suspendues dans l’air, ce qui, en appuyant sur un bouton, permet de sauter instantanément entre deux chronologies alternatives : une dans la réalité actuelle de Max. , et celui où Moïse et elle se détendent dans la pièce. Cela nous permet de réorganiser la scène du raid à notre guise. Ouf.

Ce qui est particulièrement intéressant à propos du crochet surnaturel d’Exposure, c’est qu’il a un impact sur le gameplay autant que sur les choix infâmes de la série ; Parfois, tout au long de la résolution d’énigmes de cette scène policière particulière, vous pouvez voir des visuels hologrammes bleus projetés devant Max (pensez « Aidez-moi, Obi-Wan Kenobi »), qui indiquent où les gens et les choses existent dans le autre chronologie.

Cela a rendu l’exploration plus complexe, créant quelques « A-ha ! moments du processus. Bien sûr, il ne s’agit pas vraiment de tirer psychiquement sur les gens à travers la pièce à la Contactmais cela semblait beaucoup plus interactif que la convention de série consistant à appuyer sur un bouton dans une cinématique ou à ouvrir une option de dialogue.

Au-delà de cela, cependant, tous les rouages ​​de Life Is Strange sont presque identiques à tous les arbres de dialogue et promenades que vous avez faits auparavant, bien que plus jolis. Ce fut cependant une agréable surprise de constater avec quelle rapidité il est devenu évident qu’il s’agissait du premier jeu de la série réalisé avec une capture de mouvement par les doubleurs eux-mêmes. Immédiatement, les animations des personnages se sont senties grandement améliorées de manière à la fois subtile et manifeste, grâce au suivi du globe oculaire et aux mouvements moins raides.

Cela a grandement contribué à rendre les émotions des personnages encore plus intuitives que dans les jeux précédents. Et pour une série axée à 99 % sur l’interaction humaine, ces améliorations se sont immédiatement imposées comme l’une des utilisations les plus efficaces et naturelles de la technologie mocap réalisées à ce jour dans un jeu de cette envergure.

La vie est un changement

Oui, notre démo fonctionnait sur un PC performant, mais un portage spécialisé arrive sur Switch. Jusqu’à présent, le seul calendrier fixé est celui après le lancement mondial du jeu fin octobre, mais avoir le jeu disponible sur une console portable de Nintendo est une priorité, nous ont dit les représentants de Square.

« Le groupe qui réalise le portage sur Nintendo s’appelle Engine Software. Ils ont fait du bon travail en travaillant avec nous pour s’assurer que le jeu est aussi bon que possible sur cette plateforme », explique Kuan à propos de la création de la version Switch. « Nous avons utilisé certaines fonctionnalités avancées d’Unreal (Lumen et Nanite notamment) qui seraient difficiles à utiliser sur Switch. Ils doivent donc relancer le jeu avec un éclairage cuit au lieu d’un éclairage dynamique (Lumen).

Le travail de portage passé d’Engine Software sur l’ordinateur de poche de Nintendo comprend les deux premiers titres No More Heroes, Ni no Kuni et Little Nightmares II, de sorte que l’équipe est en forme pour créer des ports Switch décents. « Dans l’ensemble, ils ont dû déterminer comment reproduire ou remplacer ces parties les plus intenses du processus, en s’assurant que le jeu soit aussi proche que possible des plates-formes haut de gamme, tout en pouvant toujours bien fonctionner. »

Quant à la date de sortie de la version Nintendo de celle-ci, nous vous le ferons savoir au fur et à mesure que les informations sur Life is Strange : Double Exposure se développent. (Désolé.)

Life is Strange : Double Exposure sera lancé sur d’autres plateformes le 29 octobre. La version Switch est à déterminer au moment de la rédaction.