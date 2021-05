Life is Good a failli déclarer faillite l’année dernière, mais cela l’a sauvé: PDG

Life is Good était sur le point de déposer une demande de mise en faillite l’année dernière, selon son PDG, mais le détaillant a réussi à remanier sa stratégie commerciale en quelques semaines pour avoir sa meilleure année de son histoire pendant la pandémie de Covid.

« Lorsque [Covid] frappé, 50% de notre entreprise était de gros … et cette entreprise est morte à la hâte », a déclaré mardi le co-fondateur et PDG de Life is Good, Bert Jacobs, lors de l’événement Small Business Playbook de CNBC.

« Nous étions dans une situation où nous étions confrontés à la faillite, et nous devions réduire au moins la moitié de notre personnel. C’est à ce moment-là que nous avons dit … jouons vraiment à l’offensive. Produisons ce truc sur commande, et voyons ce que arrive. »

Au lieu de commander en vrac des chemises, des pulls, des chapeaux et d’autres accessoires déjà imprimés avec des logos, des slogans et d’autres motifs, Life is Good a commencé à commander des lots d’articles vierges l’année dernière, a expliqué le PDG. Ensuite, surveillant le sentiment des consommateurs, il a commencé à imprimer des inventaires à la demande contenant des phrases sur le fait de rester à la maison et de mettre en quarantaine, le port de masques et d’autres tendances liées à la pandémie.

« Nous avons commencé à parler de tout ce qui était culturellement pertinent, ce qui à l’époque était beaucoup de choses difficiles, mais nous avons essayé de rester léger », a déclaré Jacobs.