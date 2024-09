L’IFA fête ses 100 ans : une étape stratégique pour les entreprises chinoises – Monde

Les marques chinoises ont une présence notable à l’IFA Berlin 2024. [Photo/IFA]

En 1930, Albert Einstein prononçait un discours à l’IFA (Internationale Funkausstellung Berlin) (Exposition internationale de la radio de Berlin). Près d’un siècle plus tard, son image réapparut, cette fois sous forme d’hologramme, pour le plus grand plaisir des visiteurs lors de la célébration du centenaire de l’IFA de Berlin. Organisé du 6 au 10 septembre 2024, l’événement a retracé un siècle d’électronique grand public, offrant un voyage visuel à travers l’évolution technologique qui a façonné le monde moderne.

L’IFA Berlin n’est pas seulement un clin d’œil au passé : il continue de servir de baromètre pour l’innovation future. En tant que l’un des plus grands salons technologiques au monde, il donne le ton pour la prochaine vague de l’électronique grand public. Cette année, avec plus de 215 000 visiteurs de 138 pays et 1 800 exposants, l’événement a couvert des secteurs de pointe allant de l’intelligence artificielle au développement durable. L’importance croissante des entreprises chinoises a notamment suggéré un changement plus large dans le paysage technologique mondial.