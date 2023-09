Liev Schreiber et sa petite amie Taylor Neisen accueillent leur premier enfant – Hollywood Life

Crédit d’image : MediaPunch/Shutterstock

Une famille qui s’agrandit ! Liev Schreiber55 ans, et sa petite amie, Taylor Neisen, 31 ans, ont secrètement accueilli leur premier enfant ensemble ces dernières semaines, alors qu’ils ont été aperçus lors d’une promenade à New York le 13 septembre (VOIR PHOTOS ICI). L’acteur et son actrice principale ont été photographiés avec leur petit bout de chou à peine cinq mois après que des informations affirment que Taylor était enceinte.

Lors de leur adorable promenade avec le petit, la maman de 31 ans a porté leur bébé sur sa poitrine dans un porte-bébé beige. Les fiers parents jumelés portaient des t-shirts noirs, mais Taylor portait des jeans baggy et des sandales. Pendant ce temps, Liev a opté pour un jean noir et des chaussures noires alors qu’il poussait la poussette à travers la Big Apple. C’est le troisième enfant de Liev, car il partage des enfants Sacha16 ans, et Kaï14 ans, avec son ex, Naomi Watts54.

Liev et Taylor sont liés depuis au moins 2017 – bien qu’ils aient gardé leur relation extrêmement privée, à part quelques apparitions glamour sur le tapis rouge pendant la grossesse de Taylor. En juin, des informations ont révélé qu’ils s’étaient mariés en secret lors d’une cérémonie intime dans la cour. Cependant, ni l’un ni l’autre n’a officiellement confirmé le prétendu mariage.

Liev et l’actrice nominée aux Oscars Naomi se sont séparés en 2016 après avoir accueilli deux enfants ensemble – elle s’est ensuite mariée Billy Crudup. Et même s’ils se sont séparés depuis longtemps, les King Kong La star a un jour admis qu’elle était « fière » de la coparentalité qu’elle exerce avec son célèbre ex. « Nous faisons les choses très différemment. Je suis assez fière de nous, aussi ringard que cela puisse paraître », a déclaré la lumineuse actrice. Net à porter pour une interview en 2019. « Nous avons fait de notre priorité absolue d’être bons et gentils les uns envers les autres et nous y sommes absolument engagés. »

Liev a accepté dans une interview séparée. « C’est toujours difficile, tu sais ? Vous construisez une vie avec quelqu’un et les choses changent », a-t-il déclaré à Sunday TODAY après leur rupture. « Et je pense que la façon dont nous avons envisagé les choses est que nous serons toujours partenaires de ces enfants. »

Liev a également souligné l’importance de maintenir des relations amicales. « Il est important de se soutenir mutuellement », expliquait-il à l’époque. «Je faisais des blagues au petit-déjeuner sur maman avec les garçons et leurs yeux s’illuminent quand je parle d’elle. Vous pouvez voir à quel point il est important pour eux que leurs parents se soucient les uns des autres.