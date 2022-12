Liev Schreiber à propos de sa collecte de fonds de 1 million de dollars pour l’Ukraine : “Les médecins pratiquent une opération à cœur ouvert à la lampe de poche” | Nouvelles du monde

Alors que les frappes de missiles russes contre l’approvisionnement en électricité et en eau de l’Ukraine se sont intensifiées ces dernières semaines, des images de chirurgiens effectuant des travaux vitaux à la lueur d’une torche ont commencé à faire la une des journaux dans le monde entier.

Liev Schreiber, que vous connaissez peut-être sous le nom de “réparateur” hollywoodien Ray Donovan dans la série télévisée à succès, ou pour ses rôles dans des films allant du blockbuster X-Men Origins: Wolverine au Spotlight oscarisé, avait déjà collecté des fonds pour soutenir une gamme des organisations dans Ukraine depuis le début de la guerre. Mais les histoires qui ont émergé sur les hôpitaux plongés dans l’obscurité lui ont donné envie d’en faire plus.

L’acteur américain, dont le grand-père était un immigrant polono-ukrainien, a lancé un appel pour lever 1 million de dollars (environ 833 000 £) acheter des générateurs pour aider les médecins dans le besoin; pour leur donner les conditions de base de lumière et de chaleur dans lesquelles poursuivre leur travail en cas de panne d’électricité.

S’adressant à Sky News dans une interview exclusive au Royaume-Uni, Schreiber a déclaré qu’il sentait qu’il n’avait d’autre choix que d’aider.

“RussieLa stratégie de répondre aux avancées militaires en attaquant les infrastructures civiles est devenue assez drastique », a-t-il déclaré. « Ils ont causé d’énormes dégâts à l’infrastructure énergétique en Ukraine. Ce que nous faisons, c’est juste pour [help] les hôpitaux et les médecins… pour qu’ils puissent continuer à faire le travail qu’ils doivent faire, qui est si essentiel, pour maintenir les gens en vie.

“Il y a quelques hôpitaux qui ont eu ces exemples extraordinaires de médecins effectuant des chirurgies à cœur ouvert à la chandelle et à la lampe de poche. Ce sont des professionnels de la santé incroyablement capables. Ce que nous essayons de faire, c’est de collecter des fonds pour acheter des générateurs, pour garder tous ces les hôpitaux éclairés pour que les médecins et les chirurgiens puissent faire leur travail.”

Schreiber, cinq fois nominé aux Golden Globes et trois fois aux Emmy Awards, est un ambassadeur de Volodymyr Zelensky‘s United24, mis en place par le président pour lever des fonds pour le pays après le déclenchement de la guerre.

Il a maintenant été rejoint par cinq autres ambassadeurs de United24 – le footballeur Andriy Shevchenko, le boxeur poids lourd Oleksandr Usyk, l’astronaute Scott Kelly, la joueuse de tennis Elina Svitolina et l’historien Timothy Snyder – qui soutiennent tous la campagne de financement du générateur. Les générateurs commencent à environ 8 000 $. En un peu plus d’une semaine, ils ont collecté 220 000 $ (environ 179 000 £).

La Russie aurait mené des attaques contre les infrastructures de transmission d’électricité et de chauffage de l’Ukraine depuis octobre, dans ce que Kyiv et ses alliés considèrent comme une campagne délibérée visant à nuire aux civils. Le Kremlin a rejeté les accusations selon lesquelles il cible des installations civiles.

Sauver des vies dans le noir

Image:

Photo : Oleh Duda/AP



Cette photographie a été partagée par le chirurgien du cancer Oleh Duda, qui était au milieu d’une opération chirurgicale compliquée dans un hôpital de la ville de Lviv lorsque des explosions ont été entendues à proximité. Quelques instants plus tard, les lumières se sont éteintes et il n’a eu d’autre choix que de continuer à travailler avec seulement une lampe frontale pour s’éclairer avant qu’un générateur ne ramène le courant après trois minutes. “Ces minutes fatidiques auraient pu coûter la vie au patient”, a déclaré le chirurgien dans une interview.

L’opération sur l’artère principale du patient a eu lieu le 15 novembre, lorsque la ville de l’ouest de l’Ukraine a subi des pannes alors que la Russie lançait une nouvelle frappe de missile sur le réseau électrique, endommageant près de 50 % des installations énergétiques du pays.

À Kyiv, l’Institut de cardiologie de la ville a publié une vidéo de scènes similaires plus tôt en novembre, de chirurgiens opérant le cœur d’un enfant avec la seule lumière provenant de lampes frontales et d’une lampe de poche à piles.

“L’infrastructure médicale (…) vient d’être décimée en Ukraine”, a déclaré Schreiber. “Juste pour que ces médecins travaillent à sauver des vies est si crucial en ce moment.”

L’acteur s’est rendu trois fois en Ukraine depuis le début de l’année et sa page Instagram est presque uniquement dédiée aux appels au soutien, ainsi qu’aux clips des “héros” qu’il a rencontrés là-bas et du travail qu’il a lui-même effectué dans et autour du pays pour collecter des fonds et fournir de l’aide.

En plus de son partenariat avec United24, il est également le cofondateur de BlueCheck, une organisation de réponse aux crises créée quelques semaines seulement après le déclenchement de la guerre dans le but d’accélérer le soutien financier urgent aux organisations non gouvernementales (ONG) ukrainiennes – aider à tout financer, des programmes de soutien psychologique à l’évacuation des orphelins.

‘Ai-je eu ce niveau de courage? J’ai senti que la réponse était non. Alors j’ai dû faire du mieux que je pouvais’

Image:

Schreiber a été rejoint par le footballeur ukrainien Andriy Shevchenko dans ses efforts de collecte de fonds pour les générateurs. Photo : @andriiyushchak





Bien qu’il soit lié à son héritage ukrainien, Schreiber dit que c’est quelque chose de plus grand qui l’a obligé à offrir son soutien. “Alors que j’étais assise sur mon canapé avec mes enfants, je regardais cette guerre se développer et je regardais ces hommes ukrainiens normaux dire au revoir à leurs femmes et à leurs enfants, sachant qu’ils ne les reverraient peut-être plus jamais alors qu’ils étaient embarqués dans des bus pour combattre dans une guerre en qu’ils étaient largement dépassés en effectif et en armement…

“L’idée que c’était une crise existentielle pour eux, que sans que ces hommes partent en guerre, l’Ukraine cesserait d’exister. Ils perdraient leur capacité à voter pour leurs propres dirigeants, à avoir leurs propres maisons, à parler leur propre langue, élever leurs enfants comme ils le voulaient, aimer qui ils voulaient aimer… Tout, tout serait parti.

“Cette idée pure de la démocratie pour moi, c’est comme si elle était remise en question partout dans le monde en ce moment. Et j’ai eu l’impression que quand j’ai vu cela, en particulier devant mes propres enfants, des questions se sont posées pour moi : pourrais-je faire cela ? Étais-je Ukrainien ? Ai-je eu ce niveau de courage ? Et j’ai eu l’impression que la réponse était non. J’ai donc dû faire de mon mieux, étant aussi Ukrainien que je l’étais – ce que je ne suis pas, je suis Américain – je J’avais l’impression d’avoir une dette envers mes grands-parents et mes ancêtres qui ont combattu ce combat particulier il y a plus de 80 ans, et il est maintenant de nouveau combattu.

“Alors que nous voyons la désinformation et la désinformation apparaître partout dans le monde, il semble que l’Ukraine soit le genre d’exemple frappant où ce qui se passe est incroyablement clair. Peut-être pas pour les gens qui sont limités aux médias du Kremlin, mais pour le reste d’entre nous, c’est très clair à quel point notre démocratie est fragile et que nous devons la protéger et que nous devons chérir les libertés et les libertés que nous avons et qui ont été gagnées par nos ancêtres.”

“Nous sommes tous frères et sœurs et nous devons penser comme ça”

Image:

S’adressant au président Volodymyr Zelenskyy. Photo : United24



Schreiber, qui est parent de deux adolescents avec son ancienne partenaire, l’actrice Naomi Watts, a déclaré qu’en tant que père, il ne pouvait pas rester assis sans rien faire.

“La vie qui [my children] ont, le luxe qui leur est offert à cause des batailles que mes grands-parents ont menées et des opportunités qui m’ont été offertes ne leur est pas simplement accordé », a-t-il déclaré.

“J’ai l’impression que le discours public a perdu une sorte de civilité et je pense que cela se reflète dans cette guerre. J’ai besoin que mes enfants sachent ce qui est important. J’ai besoin que mes enfants sachent quelles sont les valeurs et les principes qui sont importants pour moi, c’est-à-dire que nous nous traitons avec civilité et humanité.”

Horrifié par les images et les reportages en provenance d’Ukraine au début de la guerre de Russie, le monde n’a pas tardé à répondre avec des dons d’argent, de biens essentiels et de soutien. Mais neuf mois plus tard, la vague de soutien initiale a inévitablement diminué.

Schreiber a déclaré que les Ukrainiens à qui il a parlé sont “de très bonne humeur… des gens incroyablement résilients et ils sont convaincus que ce n’est qu’une question de temps avant que cela ne se termine et qu’ils soient victorieux”.

Mais il espère toujours que les gens continueront à montrer leur soutien au pays de toutes les manières possibles.

“Nous sommes tous frères et sœurs et nous devons penser comme ça. Et nous devons, surtout à cette période de l’année, être conscients de ceux qui sont dans le besoin. Et ces Ukrainiens sont profondément dans le besoin en ce moment.”

Liev Schreiber collecte des fonds pour United24