Lieux Publics Germiest

Ce qu’il faut faire:

Stinchfield dit aux enfants lorsqu’ils vont dans des lieux publics : « Imaginez que vous avez ce bouclier magique sur votre visage que vous ne pouvez pas toucher. … Ce qui ouvre le bouclier magique, c’est que vous vous lavez d’abord les mains. C’est un excellent conseil pour tout le monde.

Caddies et paniers. Même lorsque nous sommes malades, nous nous retrouvons souvent à courir au magasin pour « juste quelques choses ».» Le chariot ou le panier moyen est utilisé plusieurs fois par jour, collectant des bactéries pouvant inclure E. coli et des salmonelles qui peuvent y vivre pendant 2 à 8 heures. Cela vaut la peine de prendre quelques secondes supplémentaires pour prendre une lingette désinfectante et frotter les poignées et le siège enfant avant de ramasser ce lait et ce pain. Et lavez-vous les mains en rentrant chez vous avant de ranger vos courses.

Plateaux de restaurant. Dans une étude de la NSF, l’organisation de santé et de sécurité publique, ces portables en plastique se classent parmi les articles les plus contenant des bactéries dans les espaces publics. Ils étaient juste derrière les bacs à sable des parcs publics pour enfants – dignes de gags avec 7 440 bactéries aérobies, levures et moisissures par gramme – et à égalité avec les instruments de musique des écoles et les contrôleurs de jeux vidéo des cinémas.