Lieux de tournage d’Une année sur la planète Terre : Où le documentaire de Stephen Fry a-t-il été tourné ?

ITV diffusera cette année sa toute première série documentaire sur la nature.

Une année sur la planète Terre a été filmé dans plus de 60 lieux à travers le monde et couvrira un large éventail d’animaux au fil des saisons.



Une année sur la planète Terre est animé par Stephen Fry, photographié ici en Islande

Où est filmé Une année sur la planète Terre ?

Islande



Le premier épisode s’appelle Winter et commence en Islande.

L’Islande est célèbre pour les parcs nationaux, l’observation des baleines, les sources d’eau chaude géothermique et les aurores boréales.

Cet épisode explorera comment le voyage de la Terre autour du soleil et son inclinaison sur son axe, crée les saisons et affecte tous les êtres vivants.

Svalbard

Svalbard est un archipel norvégien de l’océan Arctique, littéralement au sommet du monde.

Pour certains, Svalbard peut sembler stérile et peu attrayant, mais pour d’autres, c’est un paradis hivernal.

Ici, ils ont filmé les ours polaires et leur combat pour leur survie.

Svalbard connaît le phénomène du soleil de minuit, lorsque le soleil ne se couche jamais, du 19 avril au 23 août.

Mais du 1er octobre au 28 février, Svalbard est dans l’obscurité perpétuelle, connue sous le nom de « nuit polaire ».

Les seules sources de lumière naturelle pendant cette période proviennent de la lune et des mystiques aurores boréales.

Île Marion



Des manchots royaux photographiés sur l'île Marion pendant le tournage d'Une année sur la planète Terre

A l’autre bout du monde, l’île Marion se situe entre l’Antarctique et l’Afrique du Sud.

L’île est inhabitée à l’exception d’une station météorologique établie en 1948.

L’île Marion accueille des millions de manchots par an.

Le programme a suivi les manchots royaux qui migrent ici pour leur saison de reproduction.

Trinité



Une tortue luth solitaire sur une plage de Trinidad pendant le tournage de la série

Trinidad est la plus grande des deux îles qui composent Trinité-et-Tobago.

Il se compose de trois chaînes de montagnes, de nombreuses rivières, de volcans et de marécages de basse altitude.

Le tournage a eu lieu ici pour étudier les tortues luth qui nichent ici chaque année.

Masaï Mara, Kenya



Des guépards capturés par l'équipe du documentaire dans le Masai Mara, au Kenya

Masai Mara est une réserve nationale renommée et une zone de conservation dans le sud-ouest du Kenya.

Cette conservation abrite des gnous, des lions, des rhinocéros, des buffles d’Afrique, des girafes et bien d’autres animaux.

il est connu pour ses merveilleux safaris à travers de vastes terres de savane, des collines et des traversées de rivières.

Lors du tournage des docu-séries, ils ont suivi des guépards dans leur habitat naturel.

Kalahari



Le désert du Kalahari abrite une faune variée, dont ce gnou photographié au lever du soleil

Le désert du Kalahari est situé en Afrique australe.

Il occupe presque tout le Botswana et certaines parties de la Namibie et de la province du Cap Nord en Afrique du Sud.

La savane sablonneuse a des étés torrides et les températures hivernales peuvent descendre en dessous de zéro la nuit.

Le désert abrite des éléphants qui ont été filmés ici pour la série.

Autres lieux de tournage

Botswana – Éléphants d’Afrique

Floride – requins pointes noires

Les forêts de Norvège – les écureuils roux

Yellowstone – renards roux

Vietnam – douc à tige rouge

Plateau tibétain – Renard tibétain

Sud-ouest de la Chine – pandas géants

Montagnes Rocheuses du Canada – pika

Australie du Nord – perroquets à capuchon

Îles Christmas – crabes

Mexique – papillons monarques

Parc national de Hwange, Zimbabwe – lions

Puis-je visiter ?

L’Islande est un endroit populaire pour les touristes et en 2020, elle a enregistré une visite record de 488 000 touristes.

Il y a sept régions différentes à visiter, toutes promettant des chemins uniques dans l’histoire et la culture de la région.

Les visiteurs peuvent faire des excursions sur les glaciers, se baigner dans des sources chaudes naturelles, voir les aurores boréales ou visiter autant des 266 musées que compte l’Islande.

Svalbard est également populaire pour ceux qui ne sont pas opposés au froid.

Environ 30 000 touristes visitent Longyearbyen tout au long de l’année.

Vous pouvez visiter des grottes de glace, faire du traîneau à chiens, conduire des motoneiges, skier et magasiner.

Contrairement à toutes les autres destinations, Marion Island n’est pas un endroit que tout le monde peut visiter.

L’île est utilisée comme station de recherche et le seul moyen d’y accéder est de faire partie des équipes de recherche ou de secours.

Trinidad est connue pour ses belles plages, sa cuisine délicieuse et sa riche histoire.

Une nation issue de l’Afrique et de l’Inde, on pense qu’elle est le berceau du steelpan et des styles de musique tels que Calypso, Soca et Rapso.

Masai Mara est l’endroit où aller si vous recherchez un safari qui offre une expérience authentique et authentique de la faune africaine.

Le Kalahari est un autre endroit où les visiteurs peuvent vivre une expérience de safari.

Ici, vous pouvez voir des grands félins, différentes espèces d’antilopes et des oiseaux incroyables qui se sont adaptés pour survivre dans les conditions difficiles du désert.

Quand est diffusé A Year On Planet Earth et comment puis-je le regarder ?

Il y a six épisodes au total.

Ils seront diffusés exclusivement sur la nouvelle plateforme de streaming d’ITV, ITVX, le 22 décembre 2022.

Qui est l’hôte de Une année sur la planète Terre ?

L’acteur et comédien Stephen Fry racontera l’émission.

Il s’est rendu en Islande pendant le tournage de l’émission.

Il a déclaré : « Lorsque nous nous tenons sur toute cette glace, il est facile d’oublier que nous voyageons à 450 000 milles à l’heure autour du soleil, et tout ce que nous sommes et chaque être vivant sur la planète est le résultat de l’orbite que nous avons.