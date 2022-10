Lieux de tournage d’Ekin-Su & Davide Homecomings : où se déroule l’émission ITV2 ?

EKIN-SU & Davide: Les retours à la maison verront le duo se rendre en Italie et en Turquie pour se lancer dans ce qu’ITV2 a décrit comme “le voyage d’une vie”.

Voici les lieux qui devraient figurer dans la nouvelle série télé-réalité.

Les gagnants de Love Island, Ekin-Su Cülcülo¿lu Davide Sanclimenti, ont leur propre émission dérivée à venir sur ITV2[/caption]

Où Ekin-Su & Davide Homecomings sont-ils filmés ?

Frosinone

Frosinone est la ville natale du vainqueur de Love Island 2022, Davide Sanclimenti.

Situé dans le centre de l’Italie, il est bien connu pour sa production de vins fins dont le Cabernet Sauvignon, la Syrah et le Merlot.

Dans la nouvelle série télé-réalité, le couple visite Frosinone et rencontre les amis et la famille de Davide.

Ekin-Su Cülcüloğlu aura également la chance d’épater la maman de Davide en cuisinant ses gnocchis.

Vérone

Avant que le couple adoré n’atteigne la ville natale de Davide, ils se lancent dans une visite éclair de la ville de l’amour, Vérone.

Vérone est une ville d’Italie située dans sa région nord et est célèbre pour avoir été le décor de Roméo et Juliette de Shakespeare.

Une résidence du XIVe siècle avec un petit balcon donnant sur une cour est dite la maison de Juliette.

Vallée toscane

La vallée toscane est un autre endroit de la série en deux parties de Davide et Ekin-Su.

Le couple appréciera sans aucun doute de bons vins dans les vignobles et profitera de la vue offerte alors qu’ils chevauchent une Vespa.

La Toscane est connue pour ses paysages, son histoire, son héritage artistique et son influence sur la haute culture.





Istanbul

Alors que le couple s’envole pour la Turquie, ils visitent Istanbul, où Ekin-Su présente Davide à l’un de ses anciens collègues par intérim.

Ekin-Su partageait son temps entre Istanbul et Essex lorsqu’elle travaillait comme actrice.

Istanbul est la plus grande ville de Turquie et sert de centre économique, culturel et historique du pays.

Odémis

Depuis Istanbul, le couple partira pour un road trip de huit heures en camping-car jusqu’à Odemis, le village d’où est originaire la famille d’Ekin-Su.

Ils passeront également une nuit à dormir dans leur camping-car, ce qui apportera sans aucun doute une forme de drame et, espérons-le, des slogans plus emblématiques.

Odemis est célèbre pour ses pommes de terre en tant que plus grand producteur de pommes de terre en Turquie.

Quand est Ekin-Su & Davide Homecomings sur ITV?

Ekin-Su & Davide Homecomings devrait être diffusé sur ITV2, bien qu’une date de sortie n’ait pas encore été confirmée par le diffuseur.

Mike Spencer, directeur créatif de Lifted Entertainment, a déclaré : « Nous sommes ravis de travailler avec Davide et Ekin-Su sur cette nouvelle émission ITV2 vraiment passionnante.

“Ekin-Su et Davide ont tous deux volé le cœur de la nation sur cette série de Love Island, nous sommes donc ravis que les téléspectateurs voient ce qu’ils ont fait depuis qu’ils ont remporté l’émission.”