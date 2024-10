Lieux de tournage de Vancouver : le film de Charlize Theron à l’église

Une actrice primée aux Oscars filmée dans un bâtiment remarquable du centre-ville de Vancouver.

La star hollywoodienne Charlize Theron est à Vancouver pour filmer des scènes et prendre des photos pour Vieille Garde 2.

Le film est le deuxième volet de la Vieille Garde franchisequi considère Theron comme un membre d’un « groupe secret de mercenaires soudés incapables de mourir » qui protège le monde. Lorsque leurs capacités sont exposées, ils doivent éliminer la menace de méchants reproduisant leur pouvoir, selon Imdb.com.

Les scènes du film ont été tournées à la cathédrale Holy Rosary, au centre-ville de Vancouver, le mercredi 16 octobre (voir diapositives deux et trois).

Theron était dans la ville plus tôt cette année pour filmer des scènes du film et est revenu ce mois-ci.

Frederick Vinas a écrit dans un post sur X, anciennement Twitter, que l’un des acteurs sur le plateau était habillé en prêtre.

La cathédrale Holy Rosary est un lieu de tournage populaire à Vancouver

Le cinéaste américain Mike Flanagan a filmé des scènes pour La chute de la maison Usher dans la même église en juin 2022. La série est basée sur la nouvelle écrite par le dramaturge, poète et romancier américain Edgar Allan Poe.

Comme beaucoup d’œuvres de Poe, l’histoire est centrée sur des thèmes gothiques et sombres, faisant de l’église ornée le lieu de tournage idéal.

Flanagan est connu pour plusieurs autres émissions de télévision et films d’horreur populaires, notamment Messe de minuit, The Haunting of Hill House, Doctor Sleep, et Le jeu de Gérald.