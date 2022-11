Lieux de tournage de Tokyo Vice : Où le drame a-t-il été tourné ?

TOKYO Vice est basé sur le récit de première main non romanesque du journaliste américain Jake Adelstein sur le rythme de la police métropolitaine de Tokyo.

Avec le nominé aux Golden Globe Ansel Elgort dans le rôle d’Adelstein, c’est ici que la série a été filmée.

Où Tokyo Vice a-t-il été filmé ?

Le tournage de la série a commencé le 5 mars 2020.

Cependant, la production s’est arrêtée moins de deux semaines plus tard en raison de la pandémie de Covid-19.

Deadline a rapporté que le tournage avait repris en novembre 2020 et s’était terminé en juin 2021.

La série a été diffusée pour la première fois aux États-Unis au début de 2022, avant de faire son chemin sur la BBC.

Tokyo, Japon

Il n’est pas surprenant que la série ait été tournée sur place à Tokyo.

Filmer sur place rend toujours le projet plus authentique et plus crédible.

Les acteurs et l’équipe ont été aperçus en train de filmer dans les ruelles éclairées au néon de Kabukicho.

Kabukicho est connu pour être un quartier de divertissement situé dans le quartier de Shinjuku.

Il abrite de nombreux clubs d’hôtes et d’hôtesses célèbres.





Le drame a filmé quelques séquences à Shinjuku Golden Gai, qui se compose d’une collection de six ruelles étroites qui se connectent par des passages encore plus minces.

Au fil des années, de plus en plus de studios choisissent de filmer leurs projets à venir à Tokyo.

Kabukicho a servi de lieu de tournage pour plusieurs films tels que The Fast and the Furious: Tokyo Drift and Paper Planes, et le drame routier nominé aux Oscars Drive My Car.

Puis-je visiter Kabukicho ?

Oui, vous pouvez visiter Kabuicho.

Ce quartier est exactement ce qui fait la vie nocturne japonaise ce qu’elle est.

Tous les bâtiments sont entourés de néons, de bars et de restaurants uniques.

Et que vous soyez fan de jeux, du style de vie japonais ou de l’anime, Kabikucho est une bonne source d’inspiration pour tout cela.

Kabukicho est considéré comme un Visite essentielle pour tous ceux qui visitent Tokyo.

Quand est Tokyo Vice à la télévision et comment puis-je le regarder?

La date de sortie au Royaume-Uni a été confirmée pour le mardi 22 novembre.

Le premier épisode sera diffusé sur BBC One à 21h10.

Les huit épisodes sont disponibles en streaming dès maintenant sur Starzplay.

La série a déjà été créée sur HBO Max aux États-Unis.