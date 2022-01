Lieux de tournage de l’âge d’or : où le drame d’époque a-t-il été tourné ?

Déplacez-vous vers Downton Abbey, il y a un nouveau drame de la période Julian Fellowes en ville.

The Gilded Age donne aux téléspectateurs tout le faste et le glamour de l’Amérique du XIXe siècle.

1 Cynthia Nixon et Christine Baranski en tête du casting de The Gilded Age Crédit : Avalon.red

Où se déroule The Gilded Age ?

L’âge d’or se déroule à la fin du XIXe siècle à New York.

Il suit une jeune femme (Louisa Jacobson) qui déménage de la Pennsylvanie rurale à Manhattan, après la mort de son père, accompagnée d’une écrivaine en herbe, Peggy Scott (Denée Benton) qui cherche également un nouveau départ.

Elle emménage avec ses riches tantes (jouées par Christine Baranski et Cynthia Nixon), et se retrouve bientôt prise dans la bataille des tantes avec leurs voisins, un magnat des chemins de fer et son ambitieuse épouse (Morgan Spector et Carrie Coon)

Parlant de la raison pour laquelle il a écrit un drame d’époque se déroulant à New York, l’écrivain Julian Fellowes a déclaré dans un communiqué : « Écrire The Gilded Age est la réalisation d’un rêve personnel.

« Je suis fasciné par cette période de l’histoire américaine depuis de nombreuses années et je ne pourrais pas être plus excité et ravi. »

Il a ajouté: « La vérité est que l’Amérique est un pays merveilleux avec une histoire riche et variée, et rien ne pourrait me donner plus de plaisir que d’être la personne qui apportera cette histoire fascinante à l’écran. »

en savoir plus sur LIEUX DE TOURNAGE RETOUR À LA RÉALITÉ Lieux de tournage de l’émission TLC I Am Shauna Rae DESCENTE VERS OZARK Un guide de tous les lieux de tournage d’Ozark de Netflix ENSEMBLES ÉTONNANTS C’est ici que l’hôpital Good Karma est filmé… et ce n’est pas l’Inde EN DIRECTION DE LA BAIE Lieux de tournage du drame ITV The Bay – de Morecambe à Manchester

Où a été tourné The Gilded Age ?

Long Island

Bien que situé à Manhattan, c’est en fait Long Island, NY qui a été utilisé pour une grande partie du tournage.

Parmi les décors construits, il y avait plusieurs pièces du manoir de Russell, qui ont été conçues pour reproduire l’East Side de Manhattan au 19ème siècle.

Bob Shaw, le concepteur de la production de l’émission, a déclaré au New York Times que par rapport aux séries précédentes de HBO sur lesquelles il avait travaillé, notamment The Sopranos et Boardwalk Empire, « C’est la plus grande construction que j’aie jamais faite. »

« Nous avons continué à dessiner et à faire des illustrations, et ils n’arrêtaient pas de dire oui », a-t-il déclaré. « Vous dessinez un grand escalier et vous attendez que quelqu’un dise : ‘Eh bien, combien de fois vont-ils monter les escaliers ?’ Et cela ne s’est jamais produit.

Rhode Island

Des parties de l’intérieur du manoir des Russell ont été filmées dans plusieurs manoirs du Rhode Island.

Cela comprenait leur salle de bal, qui est en fait située dans The Breakers.

Leur chambre a été filmée à Marble House.

Musée de l’armure américaine

Une partie du tournage de l’émission a eu lieu sur un plateau construit sur la scène sonore du Museum of American Armor à Bethpage.

Cela comprenait le grand escalier de la famille et plusieurs scènes de rue

D’autres ensembles ont également été construits dans la vallée de l’Hudson et dans le nord de l’État de New York.

Comment regarder The Gilded Age ?

The Gilded Age a débuté avec l’épisode pilote sur HBO le 24 janvier 2022.

Il y a 10 épisodes qui continueront d’être diffusés chaque semaine sur cette chaîne à 21 h HE.

Les épisodes seront également disponibles en streaming sur HBO Max après leur diffusion.