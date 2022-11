Lieux de tournage de Freddie et Jason Two Men in a Tent: Où est filmé l’émission ITV?

La légende du CRICKET Freddie Flintoff et le comédien Jason Manford se sont associés pour jouer dans une nouvelle émission spéciale d’ITV sur le camping.

Mais où la série a-t-elle été tournée ? Voici ce que nous savons.

Two Men In A Tent est une nouvelle série à venir sur ITV

Où est filmé Deux hommes dans une tente ?

Galles du Nord

Freddie et Jason tentent le camping extrême

Two Men in a Tent a été filmé dans le nord du Pays de Galles.

Les emplacements exacts incluent le parc national de Snowdonia, le bourg de Ruthin et le port de Holyhead.

Dans la série, le couple fait de la descente en rappel et passe la nuit à flanc de falaise.

S’exprimant sur Absolute Radio, Manford a déclaré: «Donc, il fait froid. Fort. Ces oiseaux ont appelé comme sh * g et chuff, qui étaient drôles à une heure de l’après-midi et ne sont plus drôles maintenant.

“Ne pas rire du sh * g ou des chuffs, laissez-moi vous dire …

« Et aussi il faisait noir pendant environ deux heures. Une heure sombre, quatre heures claires à nouveau. Incroyable.”

Il a poursuivi : « Quoi qu’il en soit, c’était une expérience que je ne referais jamais ni ne recommanderais à un ami. Mais j’ai apprécié. »

Qui est Freddie Flintoff ?

Andrew “Freddie” Flintoff est connu comme l’un des meilleurs joueurs de test de cricket d’Angleterre.





Après avoir trouvé la gloire dans le monde du sport, il s’est maintenant tourné vers la présentation télévisée, notamment Top Gear et The Games d’ITV.

Flintoff a rejoint l’équipe de Top Gear aux côtés du comédien Paddy McGuinness et du journaliste automobile Chris Harris en 2016.

Il est également l’hôte d’une nouvelle série de la BBC intitulée Freddie Flintoff’s Field of Dreams qui le suit dans sa ville natale pour un défi sportif de toute une vie.

Qui est Jason Manford ?

Jason Manford est un comédien, présentateur, acteur et chanteur anglais.

Il est devenu un incontournable de la BBC après avoir animé The One Show entre juillet et novembre 2010, puis a animé l’émission de quiz dérivée A Question Of Sport Super Saturday en 2014.

Depuis 2015, Jason a joué dans Ordinary Lies, Scarborough et Death in Paradise.

Il est également bien connu pour ses rôles dans des productions de théâtre musical telles que Chitty Chitty Bang Bang, Guys and Dolls et plus récemment Rideaux.

La personnalité populaire de la télévision est juge du concours de chant ITV Starstruck.