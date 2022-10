Lieux de tournage de Doc Martin : Où l’émission ITV est-elle filmée ?

DEPUIS 2004, l’émission à succès Doc Martin permet aux téléspectateurs de profiter de la magnifique vue sur le littoral de Cornwall.

Certains fans se demandent souvent où la série ITV est tournée et s’ils peuvent visiter les lieux de tournage.

Où est filmé Doc Martin ?

Port-Isaac

Ce pittoresque village de pêcheurs de Cornouailles est l’endroit où Doc Martin est principalement filmé.

Il prépare le terrain pour le village fictif de l’émission de Port Wenn.

Les fans peuvent se promener dans le village idyllique et voir de nombreux endroits familiers comme la pharmacie et la vieille maison de Louisa.

L’un des endroits les plus reconnaissables est le cabinet médical où Doc Martin vit et travaille – perché sur la colline de Roscarrock et surplombant la baie en contrebas.





L’école locale

Les fans sauront que la femme de Doc Martin, Louisa, est l’ancienne directrice de l’école locale.

Ce qu’ils ne savent peut-être pas, c’est que l’école est en fait un hôtel où vous pouvez séjourner, vous pouvez même vous y marier si vous le souhaitez.

L’hôtel Old School est situé à Port Isaac.

L’hôtel est entouré par le magnifique littoral que vous voyez dans le spectacle et est un lieu de prédilection pour les marcheurs, les nageurs et les surfeurs.





Gunwalloe

Le petit village de Gunwalloe abrite l’église où ont eu lieu les funérailles de tante Joan.

Vous pouvez visiter l’endroit où l’épisode déchirant a été tourné.

L’église de St Winwaloe est la seule église de Cornwall située sur une plage.

Les fans de Poldark reconnaîtront la plage comme le lieu où certaines des scènes les plus dramatiques de la série sont tournées.

Château de Doydens

Les fans de Doc Martin reconnaîtront le château de Doyden dans l’émission.

Le château a été construit en 1830 et est entouré par la magnifique côte de Cornouailles.

C’est la toile de fond parfaite pour la série ITV réconfortante.

Église Sainte-Nonna

Cette église, située dans la vallée de Penpoint Water, figure deux fois dans la série.

Il a fait sa première apparition lorsque le Doc a été abandonné à l’autel par Louisa lors de la troisième saison.

La deuxième occasion a été lorsque le médecin a finalement réussi à lui faire faire le nœud.