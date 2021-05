Lieux de tournage avant de mourir: où est tourné le drame policier?

BEFORE we die est le dernier thriller en six épisodes mettant en vedette l’actrice de Scott & Bailey, Lesley Sharp.

Le thriller est basé sur une émission suédoise du même nom, se concentrant sur un détective à la recherche de son amant disparu, mais la version britannique est tournée beaucoup plus près de chez elle.

4 Avant de mourir est diffusé dans le canal 4 Crédit: Channel 4

Lieux de tournage avant de mourir

Bristol

Le groupe créatif derrière le programme, Eagle Eye Drama, a tourné la majorité du spectacle à Bristol.

L’équipe de production a filmé le spectacle en septembre 2020 dans des endroits tels que Stokes Croft, Clifton, Brandon Hill Park, York Road, Clarence Road et The Horsefair.

Stokes Croft

4 Stokes Croft est connu pour son impressionnant art mural et sa vie nocturne Crédits: Getty

Bristol’s Stokes Croft apparaît dans Before We Die, avec diverses scènes tournées juste au nord du centre-ville.

Stokes Croft est un haut lieu de la vie nocturne connu pour ses clubs et ses peintures murales de graffitis.

Le producteur Joe Mcgrath a déclaré aux initiés: « Nous voulions le placer dans une ville portuaire, car c’est important pour l’histoire du trafic de drogue. »

« Nous cherchions quelque chose d’un peu moins familier et Bristol est l’une de ces villes qui a en fait été beaucoup utilisée comme toile de fond pour tourner, mais vous ne le sauriez pas parce que beaucoup de séries y sont tournées mais pas. ensemble là. »

Bristol est une ville visuellement intéressante et, d’un point de vue rédactionnel, elle correspondait à notre scénario. »

Clifton

4 Clifton est un petit village de Bristol Crédit: Alamy

Victoria Square est un quartier de Clifton où des parties de Before We Die ont été tournées.

Clifton est un petit village situé près d’un pont suspendu et était la maison du poète J Addington-Symonds et du joueur de cricket WG Grace.

Belgique

4 Des plans intérieurs et des tournages supplémentaires ont été réalisés à Bruxelles Crédits: Getty

Bien que le thriller policier soit basé à Bristol, tout le tournage n’a pas été tourné sur place – des prises de vue supplémentaires ont en fait eu lieu à Bruxelles et dans ses environs, en Belgique.

«Bristol est une ville visuellement intéressante et, d’un point de vue rédactionnel, elle correspondait à notre scénario. La Belgique figure également dans notre scénario sur le trafic de drogue. Jan, le réalisateur, est également belge, et nous avons tourné de nombreux intérieurs en Belgique.

Jan Matthys, le directeur, a déclaré: «Pour moi, une partie du défi consistait à faire correspondre la Belgique avec les autres scènes de Bristol – ce qui était intéressant.