Lieux à visiter pour les vacances d’été, de la plage à la montagne

Plus de 126 millions d’Américains et le comptage ont été entièrement vaccinés, et le CDC dit pleinement les personnes vaccinées peuvent voyager aux États-Unis à faible risque. Donc, avec l’été qui approche, de nombreux Américains exercent leurs demandes de vacances refoulées. AAA prévoit que les voyages pendant le week-end du Memorial Day – le coup d’envoi officiel de la saison estivale – augmenteront de 60% en 2020. Et selon TripIt, 97% de leurs utilisateurs prévoient de prendre des vacances en 2021, et plus de la moitié prévoient de voler à l’intérieur d’ici juin. Alors, où devriez-vous aller cet été? CNBC Make It a analysé les enquêtes sur les destinations d’un certain nombre d’agences de voyage pour voir quels endroits sont à la mode. Pour rester en sécurité, si vous n’êtes pas complètement vacciné, vérifiez les restrictions de voyage à destination et les numéros Covid, tenez compte des avertissements du CDC, et prenez les précautions recommandées comme la distanciation sociale et le port de masque. De la plage à la montagne, voici cinq idées de vacances d’été.

Si vous voulez aller à la plage …

St.Pete / Clearwater, Floride Cette destination sur la côte ouest de la Floride n’est pas seulement en tête des listes de voyages tendance de Hopper et Priceline, il abrite également St. Pete Beach, qui Tripadvisor nommée la meilleure plage aux États-Unis en 2021. «St. Pete / Clearwater possède plus de 56 km de côtes et propose une gamme d’activités de plein air, ce qui en fait l’une des destinations les plus populaires de Floride», déclare Ben Harrell, directeur marketing chez Priceline. L’un des avantages de venir ici en été est que cela attire moins de monde que la haute saison printanière. Et il y a tant à faire: faire du kayak avec des lamantins de mangrove, faire du kitesurf, se promener dans les jardins engloutis vieux de 100 ans, explorer le Clearwater Marine Aquarium récemment agrandi ou passer du temps sur la nouvelle jetée de St. Pete. La région ne manque pas d’options de restauration, y compris un hors concours, Crabby est sur le col, avec le plus long bar au bord de l’eau au monde. Les options d’hébergement comprennent locations de vacances et des hôtels abordables comme L’Avalon au centre-ville de St.Pete et le Carte postale Inn, une propriété de style motel sur St. Pete Beach. Autre chose pour St. Pete / Clearwater: les prix des vols bas. Selon Hopper, le prix du billet d’avion ici est actuellement en moyenne de 229 $ aller-retour.

Si vous voulez vous rendre sur une île …

Drone panorama aérien de Baby Beach sur l’île de Maui, Hawaii. Joe West | Moment | Getty Images

Maui, Hawaï Hawaï a été reconnue pour ses mesures de pandémie strictes et son approche consciente des voyages, ce qui a contribué à propulser Maui sur les listes de voyages d’été de Allianz Partners États-Unis et la société de location de maisons Vacasa. «Si vous voulez passer du temps dans un paradis tropical, Maui coche cette case, puis d’autres», déclare Daniel Durazo, directeur du marketing et des communications chez Allianz Partners USA. Attendez-vous à un terrain diversifié et riche avec des forêts tropicales, des cascades et des volcans. Maui est également un endroit idéal pour apprendre à surfer et passer du temps avec des poissons exotiques et des tortues de mer sur un snuba aventure. (Snuba est un hybride de plongée en apnée et de plongée sous-marine.) L’un des meilleurs endroits pour vous installer est la ville de Lahaina, que Vacasa a qualifiée de « meilleur pari » pour l’été 2021. « Lahaina est la destination par excellence d’Hawaï – c’est un endroit vraiment magique avec une histoire riche », déclare Natalia Sutin, vice-présidente de Revenue Management chez Vacasa. Village historique de chasse à la baleine, Lahaina abrite un certain nombre d’initiatives culturelles, qui peuvent porter leurs fruits. Si vous participez à un travail bénévole avec un groupe comme le Fondation de restauration Lāhainā (un projet pratique pour documenter l’histoire de l’île), vous pouvez obtenez une nuit gratuite dans de nombreux hôtels participants. Ou plongez-vous vraiment dans la culture locale en glamping au bord de l’océan Camp Olowalu et bénévole avec Kipuka Olowalu, qui comprend une journée de découverte dans l’un des plus grands sites culturels de Maui.

Si vous souhaitez vous rendre dans un parc national …

Passage de la tourelle à travers la fenêtre nord au lever du soleil à Arches National Park, Moab, Utah. Photographie de Diana Robinson | Getty Images

Moab, Utah En tête d’un trio de listes (Expedia, Vacasa, Campspot) est Moab, une destination désertique de l’Utah proche des parcs nationaux des Arches et de Canyonlands. «Tout au long de l’été, nous constatons une forte demande pour les destinations américaines qui servent de porte d’entrée vers les grands espaces, comme Moab, très recherché, bordé de superbes formations rocheuses rouges», déclare Christie Hudson, directrice principale des relations publiques chez Expedia. Cette zone est un terrain de jeu pour les amateurs d’aventure, avec la randonnée, le vélo et l’escalade, sans oublier le paddle, le rafting et la baignade sur le fleuve Colorado. Un guichet unique pour réserver des activités est le Centre d’aventure de Moab, qui a également connu une forte augmentation de la demande. Pour aider à accueillir son activité la plus populaire – les voyages de rafting – la société proposera des lancements supplémentaires cet été avec moins d’invités par bateau afin de favoriser la distanciation sociale. Campspot, qui a placé cette zone en tête de sa récente liste de voyages tendance, recommande de rester à Archview RV Resort & Campground, qui a des sites de tentes, des sites de camping-cars et des casitas (et une piscine) en plein cœur du pays de la roche rouge.

Si vous voulez explorer une ville …

Centre-ville de Denver, les Flatirons et Longs Peak dans le Colorado. Photographie de Brad McGinley | Moment | Getty Images

Denver, Colorado Avec un accès facile à la nature dans et autour de la ville, Denver est une évidence, selon les rapports de Travelocity et En plein air, connu sous le nom d’Airbnb de la location de camping-cars. «Denver est l’une de nos destinations les plus populaires pour les voyages en VR cet été, et cela n’est pas surprenant compte tenu de son ambiance amusante, de sa cuisine fantastique et de sa proximité avec plusieurs parcs nationaux», déclare Jen Young, cofondatrice et directrice générale d’Outdoorsy. Dans le Mile High City lui-même, vous trouverez l’un des plus grands systèmes de parcs urbains du pays, du vélo au kayak en passant par le paddle board. La ville possède également une scène de brasserie florissante, que vous pourrez découvrir le long de la Sentier de la bière de Denver. Si l’art est plus votre truc, le nouveau Sentier mural vous emmènera voir des pièces remarquables autour de la ville. Selon Priceline, Denver est l’une des principales destinations estivales pour augmenter votre dollar en ce qui concerne les hôtels. Découvrez le nouveau Life House Lower Highlands, qui est conçu pour ressembler à la ferme victorienne d’un pionnier occidental, ouLe Curtis, où chaque étage est sur le thème de la culture pop, des super-héros aux films d’horreur. Vous pouvez également utiliser la ville comme camp de base pour découvrir les parcs nationaux environnants ou vous lancer dans un road trip dans le Colorado. Le légendaire Chemin de fer à crémaillère de Pikes Peak rouvre juste à temps pour l’été après une reconstruction de plusieurs millions de trois ans. À quelques heures de Denver, le train vieux de 130 ans emmène les voyageurs au sommet de 14 115 pieds où «America the Beautiful» a été écrit.

Si vous voulez vous diriger vers les montagnes …