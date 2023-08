Lieux à visiter lors de vacances en famille au Japon

Toujours considéré comme le rêve des touristes, le Japon est également une destination de voyage familiale. Avec les vols directs d’El Al vers Tokyo, les Israéliens peuvent découvrir sa myriade d’activités familiales amusantes

Parc Sanrio Puro et Hello Kitty

Situé dans la banlieue de Tokyo, à Tama City, Sanrio Puroland est un parc d’attractions couvert qui donne vie au pays des rêves excentrique et plein d’entrain de la gentillesse japonaise. Faites le voyage magique où vous rencontrerez et saluerez des personnages kawaii (« mignons, minuscules et adorables ») tels que Hello Kitty et d’autres habitants célèbres du monde de Sanrio. Vous pouvez également profiter de manèges amusants et assister à des spectacles colorés et à des comédies musicales. Le parc est situé à environ une heure de route de Tokyo.

Pour plus d’informations : www.japan.travel/en/spot/1630/

disneyland de Tokyo

Tokyo Disneyland, le premier parc d’attractions de la Walt Disney Company construit en dehors des États-Unis, est situé à Urayasu dans la banlieue de Chiba à Tokyo.

Le parc propose des attractions telles que la cabane dans les arbres de la famille Robinson, le goûter d’Alice au pays des merveilles, le monde de Buzz Light Year et une grande variété d’autres attractions et activités basées sur des spectacles, sur des personnages Disney et sur sept pays.

Vous pouvez découvrir une rue principale aux États-Unis ; le bazar mondial; le pays des aventures ; l’ouest sauvage; le pays des petits animaux ; le pays de la fantaisie; la ville animée de Mickey Mouse ; et la terre de demain

Pour plus d’informations: www.tokyodisneyresort.jp/en/tdl/

Centre de découverte Legoland

Une vaste zone avec des activités Lego pour petits et grands, avec 12 attractions et activités familiales telles que le cinéma 4D, le manège laser Kingdom Quest, l’apprenti de Merlin, l’aventure Ninjago City de Lego, des complexes de jeux et une structure miniature de Tokyo construite à partir de plus de 1,5 million pièces de Lego; ainsi qu’un court trajet en voiture où vous tirez sur diverses cibles et une promenade rapide dans le couloir tout en essayant d’échapper aux rayons laser.

Le complexe est situé à Tokyo sur l’île d’Odaiba.

Pour plus d’informations : tokyo.legolanddiscoverycenter.jp/en

Joypolis Séga

Parmi les plus grands parcs de jeux vidéo au monde, Joyopolis Saga est un parc d’attractions couvert créé par la société, où vous trouverez des véhicules d’amusement, des trains, des jeux vidéo, etc., tous basés sur Sega. Le parc est situé à Tokyo sur l’île d’Odaiba.

Pour plus d’informations : tokyo-joypolis.com/language/english

Nikko Edomura au pays des merveilles d’Edo

Un immense parc d’attractions créé dans le but de présenter le Japon et sa vie à l’époque d’Edo (1603-1867) est l’une des attractions les plus intéressantes et les plus impressionnantes du pays.

Le parc est construit sous la forme d’une ville ancienne et comprend une variété d’activités, de pièces de théâtre, de représentations théâtrales telles que le Great Ninja Theatre et des attractions correspondant à l’esprit de la période Edo : Musée des illusions, temple hanté, labyrinthe ninja, cire Musée, et plus encore.

Les employés du parc sont vêtus de vêtements authentiques faits sur mesure et les visiteurs sont également invités à se déguiser en tenue traditionnelle. Des stands de nourriture et des kiosques de souvenirs dans l’esprit de l’époque sont disséminés dans le parc.

Pour plus d’informations : edowonderland.net/fr/

Musée du jouet de Tokyo

Le musée du jouet de Tokyo présente non seulement des jouets japonais, mais aussi des jouets du monde entier, et est un lieu pour tous les âges, des plus grands aux plus petits. Le musée du jouet propose une série d’événements et d’expositions tout au long de l’année.

Pour plus d’informations : art-play.or.jp/ttm/

Musée de la police de Tokyo

Situé à seulement 10 minutes à pied de la gare de Tokyo, le musée de la police s’étend sur six étages et offre aux visiteurs un aperçu de l’histoire et du travail de la police métropolitaine de Tokyo. Le musée offre aux visiteurs la possibilité de s’informer sur la sécurité routière sur un simulateur de vélo, de faire l’expérience des appels d’urgence 110 et même de relever les empreintes digitales.

Pour plus d’informations : www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/multilingual/english/about_us/Police_Museum.html

Musée des pompiers

Géré par les pompiers de Tokyo, ce musée gratuit situé à Tokyo est dédié à la lutte contre les incendies et à la prévention des catastrophes à travers les siècles au Japon. Alors que le sous-sol contient les camions de pompiers vintage les plus étonnants de l’histoire japonaise, les enfants préféreront probablement explorer le troisième étage.

Ici, ils peuvent se déguiser en petits pompiers, explorer la cabine du camion de pompiers équipée de sirènes et participer à une mission de sauvetage virtuelle assis dans un hélicoptère. Après avoir exploré un grand diorama équipé de lumières, de sons et de vidéos montrant une démonstration d’incendie d’urgence, les enfants peuvent pratiquer leurs compétences de lutte contre l’incendie dans le coin simulation.

Pour plus d’informations : www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/eng/e_museum.html

Musée national de la nature et des sciences

Il est facile de passer une journée entière au Musée national de la nature et des sciences du parc d’Ueno. Les deux grandes expositions permanentes sont réparties sur deux bâtiments, aussi agréables pour les enfants que pour les adultes en raison de leurs expositions fascinantes et pratiques.

Commencez votre aventure à la Japan Gallery qui se concentre sur la formation du pays, sa flore et sa faune indigènes et les premiers habitants de l’île.

Pour plus d’informations : www.kahaku.go.jp/english/news/2020/reservation/index.html