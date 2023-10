Lieutenant-général de l’armée de l’air Alexus Grynkewich : la Russie met fin à ses opérations aériennes provocatrices en Syrie

Après avoir passé des mois à bourdonner les bases militaires américaines en Syrie et à harceler les drones américains à la recherche de terroristes, la Russie semble désormais revenir sur certaines de ses provocations aériennes, a déclaré mercredi le chef des opérations aériennes du commandement central américain.

Le lieutenant-général de l’armée de l’air Alexus Grynkewich a déclaré avoir constaté des « changements de comportement favorables » de la part des Russes le mois dernier, changements qu’il a qualifiés de « globalement de désescalade ».

Néanmoins, le rythme de l’activité russe dans le ciel syrien est resté relativement constant, a déclaré le lieutenant-général Grynkewich aux journalistes du Defence Writers Group, basé à Washington.

« Dans le passé, je vous aurais dit que j’étais très préoccupé par le fait que des avions russes armés d’armes air-sol survolaient directement nos forces », a déclaré mercredi le général Grynkewich. « C’est très rare. Cela ne s’est pas produit depuis plusieurs semaines.

Les analystes affirment que la Russie a dû revoir certaines priorités de sa politique étrangère – comme son orientation de longue date vers l’Arménie dans le cadre de son conflit de longue date avec l’Azerbaïdjan voisin – alors que ses forces se concentrent sur la campagne militaire troublée en Ukraine.

Les avions russes continuent d’intercepter les drones MQ-9 de fabrication américaine, même s’ils n’ont pas largué de fusées éclairantes sur eux depuis début juillet. Ils continuent de survoler des endroits sensibles comme l’espace aérien au-dessus de la garnison frontalière d’Al-Tanf, qui sert depuis 2016 de point de départ aux opérations de lutte contre l’État islamique et de terrain d’entraînement pour les forces de l’opposition syrienne combattant le groupe jihadiste.

« Ils volent toujours dans l’espace aérien mais pas directement au-dessus de nos forces. Je salue ce changement de comportement », a déclaré le lieutenant-général Grynkewich.

La Russie opère en Syrie depuis septembre 2015 après que le gouvernement d’Al-Assad a demandé à Moscou une assistance militaire pour lutter contre l’État islamique et les groupes d’opposition, y compris ceux soutenus par les États-Unis. Damas et Moscou affirment tous deux que les forces américaines n’ont aucun droit légal d’opérer. en Syrie et ne font que contribuer à prolonger la sanglante guerre civile syrienne déclenchée il y a plus de dix ans.

Le Réseau syrien pour les droits de l’homme, une organisation basée au Royaume-Uni qui surveille les victimes des combats, a déclaré que les forces russes ont tué plus de 6 900 civils en Syrie, dont 2 046 enfants, et mené 1 246 attaques contre des installations civiles. Le Kremlin offre également un soutien diplomatique à la Syrie, utilisant son droit de veto pour bloquer toute condamnation des actions du régime d’Assad au Conseil de sécurité de l’ONU.

« L’intervention de la Russie en Syrie est illégale car elle repose sur une demande d’un régime illégitime qui a revendiqué le pouvoir par le feu et le fer, plutôt que par le biais d’une constitution et d’élections légitimes », a déclaré Fadel Abdul Ghany, directeur exécutif du groupe. « Les forces russes ont choisi d’intervenir pour soutenir un régime qui était et est engagé dans la perpétration de crimes contre l’humanité, avant même de mentionner les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité que la Russie elle-même a commis en Syrie. »

Le général Grynkewich a déclaré que l’armée mercenaire du Groupe Wagner dispose encore de « quelques centaines » de soldats opérant en Syrie. Mais les commandants militaires russes ont cherché à renforcer leur contrôle sur le groupe après la rébellion avortée fin juin du fondateur du groupe Wagner, Eugène Prigojine. Prigozhin et plusieurs hauts collaborateurs du groupe Wagner ont été tués environ cinq mois plus tard dans un accident d’avion en Russie, largement soupçonné d’avoir été organisé par le Kremlin.

Les combattants Wagner opèrent à proximité immédiate de la principale force militaire russe en Syrie, a déclaré le général Grynkewich.

« Alors que la rébellion de Wagner se poursuivait, nous avons constaté des tensions entre ces forces », a-t-il déclaré. « La relation semble durable.

Les commandants militaires russes en Syrie souhaitent pouvoir confier des missions aux troupes de Wagner, mais leur laissent le choix des tactiques. Les deux parties semblent être parvenues à une sorte d’entente.

« Ils continueront à opérer côte à côte pendant un certain temps », a déclaré le général Grynkewich.