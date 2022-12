Lieu de tournage de Riptide : Où la série Channel 5 est-elle filmée ?

RIPTIDE est un nouveau thriller mystérieux qui arrive sur Channel 5 avec un casting étoilé.

Se déroulant sur quatre nuits consécutives, c’est ici que la série dramatique a été filmée.

Canal 5

Riptide est un nouveau thriller mystérieux à venir sur Channel 5[/caption]

Où Riptide est-il filmé ?

Riptide a été filmé sur place à Melbourne et Victoria.

Certaines scènes ont été tournées dans les studios Network 10 à Nunawading, Melbourne.

Les studios du réseau 10 ont également été utilisés dans la production de Neighbours.

L’actrice Jo Joyner, qui joue le rôle principal d’Alison dans la série, a exprimé son enthousiasme pour la production qui se déroule en Australie lorsqu’elle a été annoncée pour la première fois.

Elle a déclaré: “Je suis ravie de filmer dans la fabuleuse ville de Melbourne et dans la campagne environnante, une région que j’ai toujours voulu explorer.”

Puis-je visiter Melbourne ?

Si vous n’êtes jamais allé à Melbourne, cela devrait figurer sur votre liste de choses à faire.

Melbourne est la capitale culturelle de l’Australie, connue pour sa musique, ses centres d’art et ses musées.

Vous ne vous ennuierez pas, car il se passe toujours quelque chose.

Le meilleur moment pour visiter est entre mars et mai et septembre et novembre.

En effet, ces mois sont considérés comme des saisons intermédiaires lorsque la température est modérée.

Malheureusement, les studios du Réseau 10 ne sont pas ouverts au public.

Mais il abrite certaines de nos émissions australiennes préférées, notamment The Bachelor Australia, MasterChef Australia et I’m a Celebrity… Get Me Out of Here !

Quand est Riptide sur Channel 5 ?

Riptide est un thriller en quatre épisodes qui sera lancé sur Channel 5 le mardi 27 décembre à 21 h.

La série sera diffusée sur quatre nuits consécutives avec la fin de la série le vendredi 30 décembre 2022.

Le drame sera également disponible sur le service de streaming My5.

À la tête du casting se trouve l’ancien acteur d’EastEnders, Jo Joyner, qui joue une nouvelle épouse, Alison.

Alison devient folle d’inquiétude lorsque son mari Sean (joué par Peter O’Brien) disparaît soudainement après être sorti pour un voyage de surf matinal et ne revient pas.

Bien que la police conclue que Sean a dû mourir dans un riptide dangereux, Alison est convaincue qu’il y a plus dans l’histoire et prend les choses en main.