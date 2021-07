Lier les fonds de récupération des coronavirus pour la Hongrie à sa loi controversée contre la propagande LGBT « ruinera l’UE » – Budapest

La question des fonds européens ne devrait pas être liée à la nouvelle loi hongroise qui interdit les thèmes LGBT dans les programmes scolaires et les émissions de télévision pour enfants, a déclaré jeudi à la presse le ministre hongrois du Cabinet du Premier ministre, Gergely Gulyas.

« Une telle connexion ruinera l’Union européenne. La loi sur la protection de l’enfance n’a rien à voir avec la [EU] fonds de relance », a déclaré Gulyas, ajoutant que la Hongrie continuerait à s’entretenir avec Bruxelles.

L’UE a approuvé des plans de relance individuels pour 12 de ses États membres cette semaine et évalue actuellement les plans de neuf autres membres, dont la Hongrie et la Pologne, dont les gouvernements conservateurs ont souvent été critiqués par Bruxelles.

Un porte-parole de la Commission européenne a précédemment déclaré que Budapest serait invitée à accepter une prolongation de deux mois pour l’approbation de son plan. Les plans d’investissement, qui contiennent des subventions et des prêts, surviennent alors que l’Europe est toujours sous le choc des blocages des coronavirus.

Le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto a déclaré que la proposition de relance hongroise contenait « excellents documents » et voici « aucune raison réelle pour qu’une institution de l’Union européenne rejette le plan hongrois. »

La loi controversée sur la protection de l’enfance, adoptée en Hongrie le mois dernier, a été condamnée par la Commission européenne et le Parlement européen comme discriminatoire. Les responsables hongrois insistent sur le fait que la loi vise uniquement à protéger les enfants et ne discrimine pas les personnes LGBT.

Jeudi, la plus haute juridiction de l’UE, la Cour européenne de justice (CJCE), a jugé qu’une chambre disciplinaire mise en place par la Pologne dans le cadre de sa réforme judiciaire est « non compatible avec le droit de l’UE ». Le tribunal a fait valoir que la chambre n’est pas indépendante et a averti que la Pologne pourrait faire face à des sanctions si elle refusait de se conformer à la décision de la CJCE.

Le Tribunal constitutionnel polonais, quant à lui, a jugé que les injonctions imposées au pays par la cour de l’UE sont incompatibles avec la constitution polonaise.

